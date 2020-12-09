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ريال مدريد يخوض 3 مباريات حماسية خلال أسبوع

Time منذ ساعة
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ريال مدريد يخوض 3 مباريات حماسية خلال أسبوع

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية،عن مواعيد 3 مباريات حماسية يخوضها ريال مدريد الإسباني على ملعبه الفريدو دي ستيفانو، بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وذكرت التقارير أن ريال مدريد، سيلعب ثلاث نهائيات في دي ستيفانو، خلال هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد على ملعبه مساء الليلة نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الإضافة إلى استضافة أتلتيكو مدريد السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، في حين تنطلف يوم الثلاثاء تنطلق مباراة تجمع ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الليجا.

ويذكر أن ريال مدريد هو الفريق الإسباني الوحيد الذي لم يخرج من دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في تجاوز دور المجموعات في 28 مرة.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
هذا لو ماهو مريض نفسي يخلوه يدفع قيمه الاضرار اللي تسبب فيها ويروح مع الف سلامه واذا مريض نفسي يودوه شهار الله يشفيه
ابو محمد 😎 ✍️
ايش الإستهتار بأموال النااس ..........؟؟
.M.
حسبي الله ونعم الوكيل فيها اكيد ان الأم الخبيثة اغريت بلمال ودمرت حياة بنتها حسبي الله ونعم الوكيل فيها
زمن انقلبت فيه كل الموازين
عبدالرحمن
فديو طريف ماشي والخسران هو الطفل حج وبيع سبح ماتجي يا يتابع الدروس والمدرس ويستفيد او يتابع سباق الهجن اما الاثنين في وقت واحد فالنتيجه معروفه مسبقا

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