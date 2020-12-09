بالفيديو.. مدير مركز المعلومات يكشف تفاصيل الهوية الرقمية 

علي القحطاني (صدى):
قال مدير مركز المعلومات الوطني في المملكة، الدكتور عصام الوقيت، إن المركز يحمل تاريخ أربعين عامًا، لافتا:" المركز منذ بدايته يعمل على تقديم المعلومات للجهات الحكومية أي يعتبر ممكنًا للجهات الحكومية لتقديم خدماتها للمستخدمين بشكل أفضل ".
وأضاف " الوقيت " خلال حواره عبر قناة العربية:" مع الاستراتيجية الجديدة وإنشاء الهيئة أصبح هناك توجهات استراتيجية لمركز المعلومات الوطني، متمثلة في السحابة الحكومية "، مبينا:" بنك البيانات الوطنية بات مشغال لأنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات من أجل دعم متخذي القرار ".
وأشار:" لدينا أكثر من 124 جهة مستضافة داخل السحابة الحكومية، ولدينا منصة استشراف شعارها قرار مبني على بينة لاستخدامها أنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات الضخمة الموجودة في بنك البيانات ".
وتابع:" نعمل على الانتهاء من مشروع الهوية الرقمية والتي ستشمل توقيعا رقميا "، موضحا:" مجال أمن المعلومات خط أحمر بالنسبة لنا، ومتشددون جدا في الحفاظ على أمن المعلومات ".