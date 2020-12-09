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بالفيديو.. مدير مركز المعلومات يكشف تفاصيل الهوية الرقمية 

Time منذ 59 دقيقة
Views 1687
بالفيديو.. مدير مركز المعلومات يكشف تفاصيل الهوية الرقمية 

علي القحطاني (صدى):
قال مدير مركز المعلومات الوطني في المملكة، الدكتور عصام الوقيت، إن المركز يحمل تاريخ أربعين عامًا، لافتا:" المركز منذ بدايته يعمل على تقديم المعلومات للجهات الحكومية أي يعتبر ممكنًا للجهات الحكومية لتقديم خدماتها للمستخدمين بشكل أفضل ".

وأضاف " الوقيت " خلال حواره عبر قناة  العربية:" مع الاستراتيجية الجديدة وإنشاء الهيئة أصبح هناك توجهات استراتيجية لمركز المعلومات الوطني، متمثلة في السحابة الحكومية "، مبينا:" بنك البيانات الوطنية بات مشغال لأنظمة  الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات من أجل دعم متخذي القرار ".

وأشار:" لدينا أكثر من 124 جهة مستضافة داخل السحابة الحكومية، ولدينا منصة استشراف شعارها  قرار مبني على بينة لاستخدامها أنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات الضخمة الموجودة في بنك البيانات ".

وتابع:" نعمل على الانتهاء من مشروع الهوية الرقمية والتي ستشمل توقيعا رقميا "، موضحا:" مجال أمن المعلومات خط أحمر بالنسبة لنا، ومتشددون جدا في الحفاظ على أمن المعلومات  ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ام عمر متهوره ومضيعة الجاده ولا عندهاا سالفه ..
الزعيم العالمي
اهههههههههه ابشرو ياالفقراويه راح تظبط اموركم مع حسين عبدالغني ان شاءالله وتاخذون الصداره وتروحون اسياء وتحققون البطوله وتاخذون العالميه وتصيرون اوادم زي الهلال اههههه حسين عبدالغني ماافلح معكم وهو لاعب تبونه يفلح بالأداره اهههههه 👊🏻🤪🤣🤫 الله يقطع بليسك ياالهلال شتت شملهم نادي القرمبع🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
الثور شجاع ، بس راح فيهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الثور شجاع ، بس راح فيهاا ..
محمد
والله اني معاق وحالتي جدا سيئه جدا ولدي اسره وأطفال سبعة أشخاص وراتبي والله العظيم مايكفي اجار شقه وفواتير كهرباء. اخوكم المقعد / محمد رقم الجوال / 0505643653

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