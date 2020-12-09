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وزير التعليم يعلن زيادة عدد حصص العلوم والرياضيات لطلاب المدارس

Time منذ ساعة
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وزير التعليم يعلن زيادة عدد حصص العلوم والرياضيات لطلاب المدارس

الرياض (صدى):
أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عن زيادة عدد حصص العلوم والرياضيات لطلاب المدارس.

وكان وزير التعليم ذكر في تصريحات سابقة أن نمط الدراسة للفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام. وجاهزون لأي سيناريو.

وحول استمرارية الدراسة عن بُعد في الفصل الثاني، قال " آل الشيخ:" إلى الآن لم يحدد ذلك "(، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات. وإن شاء الله يتحدد ذلك في الفترة المقبلة، من خلال لجنة مشتركة بين وزارتَي التعليم والصحة والشركاء الآخرين، وسيُرفع في الأيام القادمة، وسيُعلَن، وسيكون ذلك قبل وقت كافٍ بإذن الله ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ام عمر متهوره ومضيعة الجاده ولا عندهاا سالفه ..
الزعيم العالمي
اهههههههههه ابشرو ياالفقراويه راح تظبط اموركم مع حسين عبدالغني ان شاءالله وتاخذون الصداره وتروحون اسياء وتحققون البطوله وتاخذون العالميه وتصيرون اوادم زي الهلال اههههه حسين عبدالغني ماافلح معكم وهو لاعب تبونه يفلح بالأداره اهههههه 👊🏻🤪🤣🤫 الله يقطع بليسك ياالهلال شتت شملهم نادي القرمبع🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
الثور شجاع ، بس راح فيهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الثور شجاع ، بس راح فيهاا ..
محمد
والله اني معاق وحالتي جدا سيئه جدا ولدي اسره وأطفال سبعة أشخاص وراتبي والله العظيم مايكفي اجار شقه وفواتير كهرباء. اخوكم المقعد / محمد رقم الجوال / 0505643653

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