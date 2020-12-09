وزير التعليم يعلن زيادة عدد حصص العلوم والرياضيات لطلاب المدارس

الرياض (صدى):
أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عن زيادة عدد حصص العلوم والرياضيات لطلاب المدارس.
وكان وزير التعليم ذكر في تصريحات سابقة أن نمط الدراسة للفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام. وجاهزون لأي سيناريو.
وحول استمرارية الدراسة عن بُعد في الفصل الثاني، قال " آل الشيخ:" إلى الآن لم يحدد ذلك "(، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات. وإن شاء الله يتحدد ذلك في الفترة المقبلة، من خلال لجنة مشتركة بين وزارتَي التعليم والصحة والشركاء الآخرين، وسيُرفع في الأيام القادمة، وسيُعلَن، وسيكون ذلك قبل وقت كافٍ بإذن الله ".