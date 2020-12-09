"سار" تعلن عن إتاحة كافة مقاعد درجة الأعمال في القطارات

الرياض (صدى):
قررت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، إتاحة كافة مقاعد درجة الأعمال في القطارات النهارية والليلية، وإزالة القيود المفروضة عليها.
وذكرت الشركة أن الوعي الكبير والالتزام بالإجراءات الاحترازية أسهما في السيطرة على فيروس كورونا، ولذلك تم رفع القيود عن مقاعد درجة الأعمال وفتح باب الحجز عليها.
وجاء ذلك وفقا للتحديث الصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، حول الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الشركة على أنه تمت إتاحة كل المقاعد، مع أهمية التقيد والالتزام بارتداء الكمامة في كافة مراحل السفر عبر القطارات.