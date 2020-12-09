4 محظورات على قائدي مركبات النقل

الرياض (صدى):
دعت إدارة المرور، قائدي مركبات النقل لمرعاة ضوابط السلامة المتعلقة بنقل الحمولات ضمانًا لأمانهم وعدم تعريض الآخرين للخطر.
وأضافت إدارة المرور، أن قائدي مركبات النقل عند نقل أي حمولة عليهم الالتزام بألا ينتج عنها أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة، وألا تتسبب في ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.
وطالبت إدارة المرور، قائدي مركبات النقل بعدم حجب الحمولة التي يتم نقلها لرؤيتهم أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها، وألا تحجب الحمولة إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكساتها وأرقام لوحاتها.