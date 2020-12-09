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4 محظورات على قائدي مركبات النقل

Time منذ ساعة
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4 محظورات على قائدي مركبات النقل

الرياض (صدى):
دعت إدارة المرور، قائدي مركبات النقل لمرعاة ضوابط السلامة المتعلقة بنقل الحمولات ضمانًا لأمانهم وعدم تعريض الآخرين للخطر.

وأضافت إدارة المرور، أن قائدي مركبات النقل عند نقل أي حمولة عليهم الالتزام بألا ينتج عنها أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة، وألا تتسبب في ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.

وطالبت إدارة المرور،  قائدي مركبات النقل بعدم حجب الحمولة التي يتم نقلها لرؤيتهم أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها، وألا تحجب الحمولة إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكساتها وأرقام لوحاتها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ام عمر متهوره ومضيعة الجاده ولا عندهاا سالفه ..
الزعيم العالمي
اهههههههههه ابشرو ياالفقراويه راح تظبط اموركم مع حسين عبدالغني ان شاءالله وتاخذون الصداره وتروحون اسياء وتحققون البطوله وتاخذون العالميه وتصيرون اوادم زي الهلال اههههه حسين عبدالغني ماافلح معكم وهو لاعب تبونه يفلح بالأداره اهههههه 👊🏻🤪🤣🤫 الله يقطع بليسك ياالهلال شتت شملهم نادي القرمبع🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
الثور شجاع ، بس راح فيهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الثور شجاع ، بس راح فيهاا ..
محمد
والله اني معاق وحالتي جدا سيئه جدا ولدي اسره وأطفال سبعة أشخاص وراتبي والله العظيم مايكفي اجار شقه وفواتير كهرباء. اخوكم المقعد / محمد رقم الجوال / 0505643653

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