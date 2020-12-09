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وزارة العدل تستحدث خاصية "التحقق الإلكتروني من الآيبان" لضمان موثوقية وسرعة السداد

Time منذ ساعة
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وزارة العدل تستحدث خاصية "التحقق الإلكتروني من الآيبان" لضمان موثوقية وسرعة السداد

الرياض (صدى):
استحدثت وزارة العدل خاصية التحقق الآلي من الآيبان بالربط مع البنك المركزي السعودي , من خلال رفع طلب التنفيذ لضمان موثوقيّة وسرعة عمليات التسديد لطالبي التنفيذ دون الحاجة إلى طباعة الشيك وزيارة المحكمة لتسلّم الشيك، وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa للخدمات العدلية.

وأكدت الوزارة، أن الخدمة أغنت المستفيدين عن زيارة محاكم التنفيذ واختصرت العديد من الإجراءات التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً على المستفيد لاستلام الشيك، بحيث تضمن الآلية الجديدة تحويل المبلغ مباشرةً لحساب طالب التنفيذ كون الإجراء الجديد يتطلّب التحقق من الآيبان الخاص به خلال عملية رفع طلب التنفيذ عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

وبينت الوزارة أن الإجراءات السابقة كانت تتم من خلال إيداع المبلغ في حساب المحكمة من قبل المنفذ ضده، ومن ثم طباعة الشيك، ثم توقيعه من رئيس المحكمة، وتحديد موعد للمراجعة، لتسليم الشيك لطالب التنفيذ.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تتطلّب من "طالب التنفيذ" التحقق من الآيبان الخاص به إلكترونياً خلال رفعه لطلب التنفيذ، فبعد أن يدخل بوابة ناجز، ثم خدمات التنفيذ، يقوم بإضافة الآيبان الخاص به في خطوة "المعلومات البنكيّة"، في شاشة الملف الشخصي، ومن ثم الضغط على زر إضافة حساب جديد، وإدخال اسم البنك ورقم الآيبان، وبعد التأكد من صحة البيانات الذهاب إلى "حفظ"، لتتم بعد ذلك عملية التحقق من الآيبان إلكترونياً، وبعد التحقق يتم إشعار المستفيد بصحة الآيبان عبر رسالة SMS على جواله ليقوم باستكمال إرسال طلب التنفيذ إلكترونياً للمحكمة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لحزمة من الإجراءات التطويرية مع البنك المركزي السعودي ومع مختلف القطاعات الحكومية، وذلك وفق مشروع التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ الذي يعمل على أتمتة جميع إجراءاتها ومعالجة الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة تستهدف توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية للمستفيدين، ورفع كفاءة أداء المحاكم وكوادرها من قضاة وموظفين بما يدعم ويعزز مؤشرات الأداء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ام عمر متهوره ومضيعة الجاده ولا عندهاا سالفه ..
الزعيم العالمي
اهههههههههه ابشرو ياالفقراويه راح تظبط اموركم مع حسين عبدالغني ان شاءالله وتاخذون الصداره وتروحون اسياء وتحققون البطوله وتاخذون العالميه وتصيرون اوادم زي الهلال اههههه حسين عبدالغني ماافلح معكم وهو لاعب تبونه يفلح بالأداره اهههههه 👊🏻🤪🤣🤫 الله يقطع بليسك ياالهلال شتت شملهم نادي القرمبع🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
الثور شجاع ، بس راح فيهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الثور شجاع ، بس راح فيهاا ..
محمد
والله اني معاق وحالتي جدا سيئه جدا ولدي اسره وأطفال سبعة أشخاص وراتبي والله العظيم مايكفي اجار شقه وفواتير كهرباء. اخوكم المقعد / محمد رقم الجوال / 0505643653

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