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نجاة النصر من "خصم النقاط" وإغلاق قضية السالم نهائيا

Time منذ 35 دقيقة
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نجاة النصر من "خصم النقاط" وإغلاق قضية السالم نهائيا

ماجد محمد (صدى):
قررت إدارة نادي النصر، الأربعاء، إغلاق قضية مستحقات الفيحاء البالغة ثلاثة ملايين و50 ألف ريال، التي تمثل الدفعة الأخيرة من انتقال عبدالله آل سالم.

ويأتي ذلك بعدما إدارة نادي الفيحاء تأجيل أو تقسيط مبلغ انتقال المهاجم، إلى صفوف نادي النصر في الموسم قبل الماضي، قبل يوم واحد من انتهاء مهلة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم للنادي العاصمي، إذ منحته 30 يومًا من أجل سداد المبلغ، حيث كان الفريق مهدداً بحسم 3 نقاط، حال عدم السداد، وفقا للزميلة " الرياضية ".

وكانت اللجنة فرضت في 9 نوفمبر الماضي، غرامةً مالية قدرها 60.100 ريال، نظير امتناع نادي النصر عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، القاضي بتسليم مستحقات المهاجم الذي يلعب في الاتفاق حالياً.

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أحدث التعليقات

KSA
والله تو اتأكد 100 % ان ما عندكم سالفة، مسكتها للقلم عادية جداً وش الغريب!!
🚴‍♀️
نعم اساس الفساد الاجانب..مجنسين او غيرهم.. انظرو لجده ..تجدون فيها اعلى نسبة فساد من مشاريع وغيرها... والفضل يعود للطروش المجنسين...
abdul
ولهذا دائما احذر من الذين يدّعون وجدوا صرصور او حشرات في الوجبات السفرية اللي اشتروها من المطعم او حتي في وجبة الخطوط السعودية. ربما ناوين تشويه سمعة المطعم او شركة طيران او الفندق او مقاضاتهم من أجل تعويض مالي. فيه نا ناس باعت ضمائرها من سنين وبتسوّي اي حاجة من اجل كسب مادي او جمع اللايكات في مقاطع الڤيديوهات.
القرشي
ليس من الرجولة أن تهين شريكة حياتك مهما حصل بينكم خاصة لو كان بينكم اطفال يا أخي هناك مليون طريقة وطريقة لحل الخلافات الزوجية غير إستخدام العنف معها بنت الناس ليست جارية لديك ولا خادمة استقدمتها بل يجب عليك إكرامها حتى لو قررت فراقها ماهكذا تنهي عشرتك معها بالضرب والاهانات وقلة القيمة ألم تسمع قول الله تعالى أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). سورة البقرة 237
abdul
لايكون ناوين يسممون البلد الامين بحجة مكافحة "الإرهاب الجرادي."

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