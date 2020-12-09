نجاة النصر من "خصم النقاط" وإغلاق قضية السالم نهائيا

ماجد محمد (صدى):
قررت إدارة نادي النصر، الأربعاء، إغلاق قضية مستحقات الفيحاء البالغة ثلاثة ملايين و50 ألف ريال، التي تمثل الدفعة الأخيرة من انتقال عبدالله آل سالم.
ويأتي ذلك بعدما إدارة نادي الفيحاء تأجيل أو تقسيط مبلغ انتقال المهاجم، إلى صفوف نادي النصر في الموسم قبل الماضي، قبل يوم واحد من انتهاء مهلة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم للنادي العاصمي، إذ منحته 30 يومًا من أجل سداد المبلغ، حيث كان الفريق مهدداً بحسم 3 نقاط، حال عدم السداد، وفقا للزميلة " الرياضية ".
وكانت اللجنة فرضت في 9 نوفمبر الماضي، غرامةً مالية قدرها 60.100 ريال، نظير امتناع نادي النصر عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، القاضي بتسليم مستحقات المهاجم الذي يلعب في الاتفاق حالياً.