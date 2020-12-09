بالفيديو.. الجراد يغزو سماء مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
أظهرت مقاطع فيديو متداولة، اليوم الأربعاء، أعداد هائلة من الجراد، تغزو مكة المكرمة والساحات المحيطة.
وكانت فرق استكشاف ومكافحة الجراد بمكاتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، واصلت أعمالها الميدانية، ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي.
ويذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قدمت خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني "بلغ"، لتمكين المستفيدين الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ، ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط: