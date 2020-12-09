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بالفيديو.. الجراد يغزو سماء مكة المكرمة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الجراد يغزو سماء مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
أظهرت مقاطع فيديو متداولة، اليوم الأربعاء، أعداد هائلة من الجراد، تغزو مكة المكرمة والساحات المحيطة.

وكانت فرق استكشاف ومكافحة الجراد بمكاتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، واصلت أعمالها الميدانية، ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي.

ويذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قدمت خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني "بلغ"، لتمكين المستفيدين الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ، ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط:

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أحدث التعليقات

KSA
والله تو اتأكد 100 % ان ما عندكم سالفة، مسكتها للقلم عادية جداً وش الغريب!!
🚴‍♀️
نعم اساس الفساد الاجانب..مجنسين او غيرهم.. انظرو لجده ..تجدون فيها اعلى نسبة فساد من مشاريع وغيرها... والفضل يعود للطروش المجنسين...
abdul
ولهذا دائما احذر من الذين يدّعون وجدوا صرصور او حشرات في الوجبات السفرية اللي اشتروها من المطعم او حتي في وجبة الخطوط السعودية. ربما ناوين تشويه سمعة المطعم او شركة طيران او الفندق او مقاضاتهم من أجل تعويض مالي. فيه نا ناس باعت ضمائرها من سنين وبتسوّي اي حاجة من اجل كسب مادي او جمع اللايكات في مقاطع الڤيديوهات.
القرشي
ليس من الرجولة أن تهين شريكة حياتك مهما حصل بينكم خاصة لو كان بينكم اطفال يا أخي هناك مليون طريقة وطريقة لحل الخلافات الزوجية غير إستخدام العنف معها بنت الناس ليست جارية لديك ولا خادمة استقدمتها بل يجب عليك إكرامها حتى لو قررت فراقها ماهكذا تنهي عشرتك معها بالضرب والاهانات وقلة القيمة ألم تسمع قول الله تعالى أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). سورة البقرة 237
abdul
لايكون ناوين يسممون البلد الامين بحجة مكافحة "الإرهاب الجرادي."

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