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آخر مستجدات قضية رافعة الحرم 

Time منذ ساعة
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آخر مستجدات قضية رافعة الحرم 

مكة المكرمة (صدى):
قضت محكمة مكة الجزائية ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم بينهم مجموعة بن لادن، فيما ذكرت الدائرة القضائية في جلسة النطق بالحكم أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه.

ووفقا لحكم المحكمة، فإن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله تضمن بأن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين 1 و38 كيلو مترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر، ولم تجد الدائرة في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، وفقا للزميلة " عكاظ ".

وتشير الدائرة إلى أن ما حصل بمكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والأفات السماوية التي يصعب إن لم يستحل معها أخذ حيطة أو حذر ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية.

وكانت محكمة الاستئناف رصدت 6 ملاحظات على حكم البراءة السابق، وجاء من بين أبرز الملاحظات أن سقوط الرافعة واقع ثابت ونتج عنه وفيات وإصابات ولا يمكن للمتهم الرئيسي والآخرين إنكار ذلك، وأن الشركة المسؤولة عن المشروع وبقية المتهمين يتحملون الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الرافعة الضخمة وسلامة مرتادي بيت الله الحرام من خطرها ولا يلتفت لمبرراتهم المقدمة للمحكمة.

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أحدث التعليقات

KSA
والله تو اتأكد 100 % ان ما عندكم سالفة، مسكتها للقلم عادية جداً وش الغريب!!
🚴‍♀️
نعم اساس الفساد الاجانب..مجنسين او غيرهم.. انظرو لجده ..تجدون فيها اعلى نسبة فساد من مشاريع وغيرها... والفضل يعود للطروش المجنسين...
abdul
ولهذا دائما احذر من الذين يدّعون وجدوا صرصور او حشرات في الوجبات السفرية اللي اشتروها من المطعم او حتي في وجبة الخطوط السعودية. ربما ناوين تشويه سمعة المطعم او شركة طيران او الفندق او مقاضاتهم من أجل تعويض مالي. فيه نا ناس باعت ضمائرها من سنين وبتسوّي اي حاجة من اجل كسب مادي او جمع اللايكات في مقاطع الڤيديوهات.
القرشي
ليس من الرجولة أن تهين شريكة حياتك مهما حصل بينكم خاصة لو كان بينكم اطفال يا أخي هناك مليون طريقة وطريقة لحل الخلافات الزوجية غير إستخدام العنف معها بنت الناس ليست جارية لديك ولا خادمة استقدمتها بل يجب عليك إكرامها حتى لو قررت فراقها ماهكذا تنهي عشرتك معها بالضرب والاهانات وقلة القيمة ألم تسمع قول الله تعالى أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). سورة البقرة 237
abdul
لايكون ناوين يسممون البلد الامين بحجة مكافحة "الإرهاب الجرادي."

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