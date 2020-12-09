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القبض على شخص اعتدى على زوجته بإحدى البنايات السكنية بمكة

Time منذ ساعة
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القبض على شخص اعتدى على زوجته بإحدى البنايات السكنية بمكة

مكة المكرمة (صدى):
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية.

فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأوضحت إجراءات الاستدلال الأولية أن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجة المواطن، وما حدث كان نتيجةً لخلاف عائلي بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

KSA
والله تو اتأكد 100 % ان ما عندكم سالفة، مسكتها للقلم عادية جداً وش الغريب!!
🚴‍♀️
نعم اساس الفساد الاجانب..مجنسين او غيرهم.. انظرو لجده ..تجدون فيها اعلى نسبة فساد من مشاريع وغيرها... والفضل يعود للطروش المجنسين...
abdul
ولهذا دائما احذر من الذين يدّعون وجدوا صرصور او حشرات في الوجبات السفرية اللي اشتروها من المطعم او حتي في وجبة الخطوط السعودية. ربما ناوين تشويه سمعة المطعم او شركة طيران او الفندق او مقاضاتهم من أجل تعويض مالي. فيه نا ناس باعت ضمائرها من سنين وبتسوّي اي حاجة من اجل كسب مادي او جمع اللايكات في مقاطع الڤيديوهات.
القرشي
ليس من الرجولة أن تهين شريكة حياتك مهما حصل بينكم خاصة لو كان بينكم اطفال يا أخي هناك مليون طريقة وطريقة لحل الخلافات الزوجية غير إستخدام العنف معها بنت الناس ليست جارية لديك ولا خادمة استقدمتها بل يجب عليك إكرامها حتى لو قررت فراقها ماهكذا تنهي عشرتك معها بالضرب والاهانات وقلة القيمة ألم تسمع قول الله تعالى أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). سورة البقرة 237
abdul
لايكون ناوين يسممون البلد الامين بحجة مكافحة "الإرهاب الجرادي."

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