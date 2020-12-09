ضبط 25 حظيرة مخالفة لبيع حليب الإبل في جدة

جدة (صدى):
تمكنت لجنة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، من ضبط 25 حظيرة مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على الطرقات العامة بجدة.
وجاء ذلك خلال بجولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق؛ لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.
وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة وبمشاركة الجهات المشاركة ببلدية مليساء الفرعية، بلدية ذهبان الفرعية وإدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية.
وتمت إزالة 25 حظيرة مخالفة، ومصادرة جميع الأواني ومنصات خاصة بيع حليب الإبل، وتم تطهير المواقع بالكامل، والرش بالمبيدات الحشرية، وذلك قرب الاستاد الرياضي بجنوب جدة وفي عسفان.
كما ضبطت اللجنة عمالة مخالفة للنظام، وتم إعداد محضر بالواقعة من قبل اللجنة، وإيقاع المخالفات لعدم التزامهم بالتعهدات السابقة.