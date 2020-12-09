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نقل 150 طناً من میاه زمزم للمسجد النبوي یومیاً

Time منذ 55 دقيقة
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نقل 150 طناً من میاه زمزم للمسجد النبوي یومیاً

المدينة المنورة (صدى):
قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا خلال جائحة كورونا بتوزيع 2400 عبوة ماء زمزم لأقسام العزل الصحي بالمستشفيات، و1200 عبوة لمنسوبي الفرق الطبية، إضافة لـ 14.4 ألف عبوة ماء زمزم لمنسوبي الأمن.

كما رفعت الوكالة حافظات ماء زمزم داخل المسجد النبوي، واستعاضت عن ذلك بتوزيع أكثر من 350 ألف عبوة ماء زمزم على المصلين، بالإضافة إلى توزيع نحو مليون ونصف مليون عبوة ماء صحي بساحات المسجد.

ويذكر أنه يتم نقلها إلى المسجد النبوي عبر 29 ناقلة تحمل خزاناتها المصنعة من مادة "الإستانلس ستيل" 150 طناً في الأيام العادية تتضاعف لتصل إلى 300 طن في مواسم رمضان والحج.

ويتم تأمينها بأغطية الخزانات والمحابس بأقفال بالتنسيق بين موقعي التعبئة والتفريغ وتخضع بعدها للفحص والمعاينة من المختبر قبل تفريغها في الخزانات المخصصة لها .

وتمر مياه زمزم بعد وصولها للمدينة المنورة للفلترة والتعقيم في موقع تفريغ الصهاريج إلى أربعة خزانات أرضية رئيسة يتسع كل خزان لقرابة 230 متراً مكعباً مزودة بمقياس المنسوب ووحدة تبريد، إضافة إلى ثلاثة خزانات مصنوعة من "الفيبر" يتسع كل منها إلى 400 متر مكعب مزودة كذلك بمقياس المنسوب.

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أحدث التعليقات

البسطويسي
احد قلك من قبل انك رمه يا رمه ايش التفاهه اللي انت عايش فيها يا تافه ، الحضر اللي تقول فيهم الدكتور والمهندس والطيار والمعلم والاديب وهم عنصر مهم وفعال في المجتمع في كل المجالات ، وانا والله ماني حضري وليا الشرف لو كنت حضري ، افضل الاطباء عندنا حضر ، وناس تعاملهم راقي واسلوبهم رايع ومحترمين ومتواضعين الله يحفظهم ، يا ريتك مثلهم يا معفن ، ايش الكلام المقيت هذا الله يسم بدنك ، لا هو من الادب ولا من الدين ولا من الشرع في شي ، لكن اللوم ماهو عليك وحدك اللوم على الصحيفة اللي خلت رويبضه مثلك يكتب ويقيم عباد الله ، انسان تافه مثلك ينشر الفتنه والبعغضاء بين مكونات المجتمع المفروض والله يندعس .
عدو الخونة
بالعكس الرجل فاهم وليس كما يفهم من كلام بعض المعلقين لا اعرف هل يعلقون قبل ان يطلعوا على الكلام كاملا يعني يسمع نصف الكلام او طرفا منه ثم يعلقون او ماذا نستنتجه من تعليقهم الرجل يقول انه كان مضطرا لذلك ليس لديه وقت لالقاء الخطبة الا بملابس العمل لانه لو ذهب للبيت لتغيير ملابسه لفات الوقت وتعطل المصلون عموما هو تحدث عن خطبة الجمعة وذكر انها مناسبة تتكرر اسبوعيا لتتلاءم مع احداث الاسبوع وهذا بلا شك من مقاصد الخطبة فالخطبة مشتقة من كلمة خطب والخطب هو ما حدث مؤخرا او مازالت احداثه جارية فمثلا ايهم الانسب لخطبة الجمعة في هذه الايام هل هو الحديث عن هذه الخيرات والبركة التي عمت بلادنا بالامطار التي لم تحدث منذ زمن والتذكير بشكر الله عليها... والتنويه عما قد ينجم من مخاطر جراء تلك السيول الجارفة مثل الحذر اثناء قيادة السيارات وانجراف الطرق او تذكير اهالي الحلال باخذ الحيطة لمواشيهم والاهتمام بما يجنبها الهلاك كما شاهدناه في من خسائر وتلفيات اصابت تلك البهائم اما لانها كانت محبوسة او كانت في مجاري السيول وغيرها من المخاطر ام ان تكون الخطبة عن وجوب الصلاة او فضل الصيام وماشبه من الاعمال او الفضائل العامة التي يعلمها الناس جميعا وبالامكان الحديث عنها في كل اوان ومكان من الاشخاص الذين اعرفهم واغبطهم على تفتح ادراكهم في هذا الموضوع حول خطبة الجمعة الدكتور علي الشبل حفظه الله وبارك فيه لشايتين مهمتين كان من السابقين للمبادرة اليهما وحسب علمي انه اصاب السنة فيهما: 1- موافقة خطبته للجمعة لمجريات الاحداث في الاسبوع المنصرم او للاسبوع الحالي.. 2- قصر خطبته فهو منذ اكثر من عقد او عقدين وخطبته بكاملها لم تتجاوز 15 دقيقة... ولم اعرف احد قبله بادر الى هذا او سبقه اليه بل بالعكس كانت الخطبة عند كل من عرفتهم غيره 25 دقيقة واكثر وموضوعها متكرر الى حد الممل ويجلب النعاس للسامعين مما يظطر الخطيب الى رفع صوته بما يشبه الصراخ لايقاظهم... بينما لا تتجاوز صلاته 5-7 دقائق ثم الحمد لله بدات هذه السنة تنتشر على نطاق اوسع حتى وصلت الى المسجد النبوي وحسب علمي فان الشيخ البدير هو اول المبادرين لذلك من خطباء المسجدين وفقنا الله اجمعين لما يرضيه وردنا اليه اجمعين ردا جميلا
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يارب تكرمنا برحمتك
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يارب تكرمنا برحمتك
fares
يارب تكرمنا برحمتك

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