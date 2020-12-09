نقل 150 طناً من میاه زمزم للمسجد النبوي یومیاً

المدينة المنورة (صدى):
قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا خلال جائحة كورونا بتوزيع 2400 عبوة ماء زمزم لأقسام العزل الصحي بالمستشفيات، و1200 عبوة لمنسوبي الفرق الطبية، إضافة لـ 14.4 ألف عبوة ماء زمزم لمنسوبي الأمن.
كما رفعت الوكالة حافظات ماء زمزم داخل المسجد النبوي، واستعاضت عن ذلك بتوزيع أكثر من 350 ألف عبوة ماء زمزم على المصلين، بالإضافة إلى توزيع نحو مليون ونصف مليون عبوة ماء صحي بساحات المسجد.
ويذكر أنه يتم نقلها إلى المسجد النبوي عبر 29 ناقلة تحمل خزاناتها المصنعة من مادة "الإستانلس ستيل" 150 طناً في الأيام العادية تتضاعف لتصل إلى 300 طن في مواسم رمضان والحج.
ويتم تأمينها بأغطية الخزانات والمحابس بأقفال بالتنسيق بين موقعي التعبئة والتفريغ وتخضع بعدها للفحص والمعاينة من المختبر قبل تفريغها في الخزانات المخصصة لها .
وتمر مياه زمزم بعد وصولها للمدينة المنورة للفلترة والتعقيم في موقع تفريغ الصهاريج إلى أربعة خزانات أرضية رئيسة يتسع كل خزان لقرابة 230 متراً مكعباً مزودة بمقياس المنسوب ووحدة تبريد، إضافة إلى ثلاثة خزانات مصنوعة من "الفيبر" يتسع كل منها إلى 400 متر مكعب مزودة كذلك بمقياس المنسوب.