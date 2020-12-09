تعطيل استخدام ملعب " الجوهرة " لمدة شهر

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء تعطيل استخدام ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة " لمدة شهر .
وأكدت أنه لن يتم إقامة مباراة الاتحاد والأهلي على " الجوهرة " أو أي مباريات أخرى خلال تلك الفترة ، نظراً للبدء في أعمال الزراعة الشتوية بالملعب ، وفقاً للرياضية .
ومن المقرر الإعتماد على بدائل أبرزها : ملعب مدينة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة ، أو ملعب الصالة المغطاه في مدينة الملك عبد الله الرياضية ، أو ملعب الأمير فيصل بن فهد ، ويشترط في جميع الخيارات موافقة اتحاد الكرة بحيث تتوفر جميع الإشتراطات بالملعب .