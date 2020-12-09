حقيقة تفاوض الهلال مع الدولي البرازيلي «هالك»

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، حقيقة تفاوض إدارة نادي الهلال مع اللاعب الدولي البرازيلي هالك، الذي كشف عن رحيله عن فريقه شانغهاي الصيني مؤخرًا.
وفي السياق نفسه، نفت مصادر ما تردد خلال الأيام الماضية عن تعاقد الهلال مع هالك، مؤكدة أنه لا صحة لوجود تفاوض مع اللاعب، لافتة إلى أن أي لاعب يقترب عقده من النهاية يبدأ الوكلاء في عرضه على الأندية الخليجية والهلال خاصة، وذلك لزيادة سعر اللاعب.
وتجدر الإشارة إلى أن تقارير صحافية برازيلية سابقة، كانت قد ذكرت أن اللاعب الدولي تلقى عرضًا من ناد سعودي بعد إعلان رحيله عن شانغهاي.