"العنف الأسري" يوضح الإجراءات المتبعة لإنقاذ الحالات التي يتم الإبلاغ عنها

الرياض (صدى):
أوضح مركز بلاغات العنف الأسري اليوم الأربعاء الإجراءات المتبعة لإنقاذ الحالات التي يتم الإبلاغ عنها .
وأكد " العنف الأسري " أنه يتم رفع البلاغ إلى وحدة الحماية الإجتماعية ثم دراسة الحالة وتحديد الإجراءات اللازمة لحماية الأطراف .
وأضاف أن هناك تدخل عاجل وفقاً للإجراءات الواردة في لائحة الحماية من الإيذاء ، ويمكن الإطلاع عليها عبر الرابط التالي : هنا
وكان "العنف الأسري " قد تفاعل مؤخراً مع حالة معنفة بجدة تستغيث من ضرب طليقها لها ولأطفالها ، وجار التنسيق مع الجهات ذات الإختصاص .
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