حسين عبدالغني يختار قادة النصر بعد اندلاع الأزمة

ماجد محمد (صدى):
حدد حسين عبدالغني المدير التنفيذي بنادي النصر، بالتنسيق مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، قادة الفريق بعد اندلاع أزمة بشأنها في المباريات الأخيرة.
وقرر حسين عبدالغني، أن من سيحمل الشارة سيكون بالأقدمية في القائمة الأساسية للفريق الكروي كالتالي؛ عبدالله مادو ثم سلطان الغنام ثم البرازيلي بيتروس، فيما تنقلت شارة القيادة خلال العام الحالي بين 5 لاعبين، هم: البرازيليون جوليانو دي باولا، بيتروس ماتيوس، مايكون بيريرا، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، والأسترالي براند جونز.
ومن الجدير بالذكر، أن عبدالرزاق حمدالله، كان قد أثار الجدل بعد أن تنازل عن شارة القيادة لزميله مايكون بعد تلقيه الفريق الهدف الثاني من أبها خلال الدقيقة "69" ، في لقطة أشعلت غضب الجماهير النصراوية.