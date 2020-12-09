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حسين عبدالغني يختار قادة النصر بعد اندلاع الأزمة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1976
حسين عبدالغني يختار قادة النصر بعد اندلاع الأزمة

ماجد محمد (صدى):
حدد حسين عبدالغني المدير التنفيذي بنادي النصر، بالتنسيق مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، قادة الفريق بعد اندلاع أزمة بشأنها في المباريات الأخيرة.

وقرر حسين عبدالغني، أن من سيحمل الشارة سيكون بالأقدمية في القائمة الأساسية للفريق الكروي كالتالي؛ عبدالله مادو ثم سلطان الغنام ثم البرازيلي بيتروس، فيما تنقلت شارة القيادة خلال العام الحالي بين 5 لاعبين، هم: البرازيليون جوليانو دي باولا، بيتروس ماتيوس، مايكون بيريرا، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، والأسترالي براند جونز.

ومن الجدير بالذكر، أن عبدالرزاق حمدالله، كان قد أثار الجدل بعد أن تنازل عن شارة القيادة لزميله مايكون بعد تلقيه الفريق الهدف الثاني من أبها خلال الدقيقة "69" ، في لقطة أشعلت غضب الجماهير النصراوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
حمود ابوعبدالله
كفو والله انشهد انك رجال من ظهر رجال
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا الوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
علي
طلال رحمه الله بحاجة إلى الدعاء فمن يحبه لا يسعى لزيارة أوزاره .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ حكومتنا الرشيده ، لم يألوا جهداً في مساعدة إخوانهم المسلمين عرباً كانوا او غير ذالك ، وما مساعدتهم للعراق إلا نقطه في بحر المساعدات ، أدام الله عزهم وزادهم غناةً ورفعه .. آمين ..

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