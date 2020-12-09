بالصورة.. "رونالدو" يعلق على هزيمة برشلونة وعلاقته بـ "ميسي"

وكالات (صدى):
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على فوز فريقه اليوفنتوس على برشلونة أمس الثلاثاء بمباريات دوري أبطال أوروبا .
ونشر "رونالدو " صورة تجمعه بالفريق من غرفة تبديل الملابس ، وعلق قائلاً : اليوم كنا فريق أبطال ! عائلة حقيقية وقوية وموحدة ! إذا واصلنا اللعب بنفس المستوى لن يكون لدينا ما نخشاه حتى نهاية الموسم .. هيا بنا!! .
وحول موقفه من النجم الدولي ميسي أكد رونالدو على العلاقة الودية التي تجمعهما رغم التنافس ، وقال : لم أعتبره منافس أبداً لي ، يحاول تقديم الأفضل لفريقه دائماً وأنا كذلك وعلاقتي جيدة به دائماً .
وأضاف : متأكد أنه يبادلني نفس الشعور ، وميسي هو نفس اللاعب داخل الملعب وأي فريق يمر عليه فترة صعبة .