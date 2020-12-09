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بالصورة.. "رونالدو" يعلق على هزيمة برشلونة وعلاقته بـ "ميسي"

Time منذ 43 دقيقة
Views 1574
بالصورة.. "رونالدو" يعلق على هزيمة برشلونة وعلاقته بـ "ميسي"

وكالات (صدى):
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على فوز فريقه اليوفنتوس على برشلونة أمس الثلاثاء بمباريات دوري أبطال أوروبا .

ونشر "رونالدو " صورة تجمعه بالفريق من غرفة تبديل الملابس ، وعلق قائلاً : اليوم كنا فريق أبطال ! عائلة حقيقية وقوية وموحدة ! إذا واصلنا اللعب بنفس المستوى لن يكون لدينا ما نخشاه حتى نهاية الموسم .. هيا بنا!! .

وحول موقفه من النجم الدولي ميسي أكد رونالدو على العلاقة الودية التي تجمعهما رغم التنافس ، وقال : لم أعتبره منافس أبداً لي ، يحاول تقديم الأفضل لفريقه دائماً وأنا كذلك وعلاقتي جيدة به دائماً .

وأضاف : متأكد أنه يبادلني نفس الشعور ، وميسي هو نفس اللاعب داخل الملعب وأي فريق يمر عليه فترة صعبة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
حمود ابوعبدالله
كفو والله انشهد انك رجال من ظهر رجال
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا الوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
علي
طلال رحمه الله بحاجة إلى الدعاء فمن يحبه لا يسعى لزيارة أوزاره .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ حكومتنا الرشيده ، لم يألوا جهداً في مساعدة إخوانهم المسلمين عرباً كانوا او غير ذالك ، وما مساعدتهم للعراق إلا نقطه في بحر المساعدات ، أدام الله عزهم وزادهم غناةً ورفعه .. آمين ..

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