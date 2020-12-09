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«التعليم»: غياب الطالب لانقطاع الإنترنت يعرضه لاختبارات المتغيبين

Time منذ ساعة
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«التعليم»: غياب الطالب لانقطاع الإنترنت يعرضه لاختبارات المتغيبين

الرياض (صدى):
أكدت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، أن غياب الطالب بسبب انقطاع الإنترنت طيلة اليوم الدراسي المخصص للاختبار، سيجعله عرضة لدخول اختبارات الطلبة المتغيبين، والتي ستعقد في الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك بعد تقديم العذر إلى لجنة الاختبار بالمدرسة، والتي تقدر بدورها ذلك العذر بما يتوافق مع أنظمة التعليم عن بعد، سواء كان ذلك مشكلة طارئة في الاتصال، أو غيابا بعذر طبي أو غيره.

وأشارت إلى ضرورة أن يمنح الطالب فرصة أخرى للعودة إلى الاختبار واستكماله حال انقطاع الإنترنت المفاجئ وقت أداء الاختبار، شريطة أن يكون قد بدأ بالفعل في أدائه، فيما منحت معلميها ومعلماتها الخيار في وضع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول على منصة مدرستي والاستفادة من بنك الاسئلة التي أقرته الوزارة هناك أو وضع الاختبار بالاستعانة ببرنامج forms المدمج في "تيمز" .

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أحدث التعليقات

حمود ابوعبدالله
كفو والله انشهد انك رجال من ظهر رجال
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا الوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
علي
طلال رحمه الله بحاجة إلى الدعاء فمن يحبه لا يسعى لزيارة أوزاره .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ حكومتنا الرشيده ، لم يألوا جهداً في مساعدة إخوانهم المسلمين عرباً كانوا او غير ذالك ، وما مساعدتهم للعراق إلا نقطه في بحر المساعدات ، أدام الله عزهم وزادهم غناةً ورفعه .. آمين ..
ربيعان الربيعان
عندما يتم نشر خبر عن صرف مبلغ بداخل يقيم بالريال وعندما يكون للخارج يقيم بالدولار مليار دولار يعادل 3.75 ثلاثة مليار وسبع مائه وخمسون مليون ريال عندكم سلف 50 ريال لراتب

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