«التعليم»: غياب الطالب لانقطاع الإنترنت يعرضه لاختبارات المتغيبين

الرياض (صدى):
أكدت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، أن غياب الطالب بسبب انقطاع الإنترنت طيلة اليوم الدراسي المخصص للاختبار، سيجعله عرضة لدخول اختبارات الطلبة المتغيبين، والتي ستعقد في الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك بعد تقديم العذر إلى لجنة الاختبار بالمدرسة، والتي تقدر بدورها ذلك العذر بما يتوافق مع أنظمة التعليم عن بعد، سواء كان ذلك مشكلة طارئة في الاتصال، أو غيابا بعذر طبي أو غيره.
وأشارت إلى ضرورة أن يمنح الطالب فرصة أخرى للعودة إلى الاختبار واستكماله حال انقطاع الإنترنت المفاجئ وقت أداء الاختبار، شريطة أن يكون قد بدأ بالفعل في أدائه، فيما منحت معلميها ومعلماتها الخيار في وضع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول على منصة مدرستي والاستفادة من بنك الاسئلة التي أقرته الوزارة هناك أو وضع الاختبار بالاستعانة ببرنامج forms المدمج في "تيمز" .