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وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة .

وأوضحت الوظائف الصحية المطلوبة على النحو التالي : ممارس مكافحة عدوى " عدد 3 وظائف " ، طبيب نائب أول " مكافحة عدوى " ، طبيب نائب نساء وولادة ، طبيب مقيم نساء وولادة " وظيفتان " ، أخصائي " مركز زراعة الأعضاء " ، أخصائي أول جراحة الأطفال ، استشاري عناية مركزة ، استشاري جراحة الأوعية الدموعية ، اخصائي جراحة أطفال .

وأكدت إدارة الخدمات الطبية ، أن الوظائف المتاحة في : الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض ، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ، مستشفى الملك فهد للقوات المسلجة بجدة ، مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن .

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح اليوم الأربعاء 24 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 9 / 12 / 2020 م ، وذلك حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

حمود ابوعبدالله
كفو والله انشهد انك رجال من ظهر رجال
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللهم ارفع عنا الوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
علي
طلال رحمه الله بحاجة إلى الدعاء فمن يحبه لا يسعى لزيارة أوزاره .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ حكومتنا الرشيده ، لم يألوا جهداً في مساعدة إخوانهم المسلمين عرباً كانوا او غير ذالك ، وما مساعدتهم للعراق إلا نقطه في بحر المساعدات ، أدام الله عزهم وزادهم غناةً ورفعه .. آمين ..
ربيعان الربيعان
عندما يتم نشر خبر عن صرف مبلغ بداخل يقيم بالريال وعندما يكون للخارج يقيم بالدولار مليار دولار يعادل 3.75 ثلاثة مليار وسبع مائه وخمسون مليون ريال عندكم سلف 50 ريال لراتب

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