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صورة لبعض الموظفين بالمنطقة الشرقية يمارسون لعبة الجولف قبل 65 عام
منذ 10 دقائق
232
(صدى):
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أحدث التعليقات
أبوخالد.أبها.
والله انك شنب . . والنعم فيك .
عنتر فاضي جيبه
والله ياجمال الموشكلة ان الفااار مابيخدم الا فريق واحد لابس طاقيه بس الباقي موتضرر من فين جبت العدالة الله يسلمك ..
مهجد الطووواقي
يجيكم كحيلااان ويفسد صفتكم المزعومة هههههههههههههههههههههااااي بخششم الريال يدق خشوووم
ابرم يو
لعائن اصطفت من اولاها الى اخراها.
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
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