«الدويش» يهاجم مسؤولي النصر: قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا!

طلال الغامدي (صدى):
هاجم القانوني والإعلامي الرياضي، محمد الدويش، اليوم الأربعاء، مسؤولي نادي النصر بسبب المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا وتراجع مستوى النصر في الفترة الأخيرة وسوء النتائج.
وقال محمد الدويش: "المسؤولون في النادي لم يعملوا أي شيء للفريق، لم يصححوا عمل فيتوريا، لم يناقشوا معه فك الارتباط بالتراضي، لم يدرسوا قانونية إلغاء عقده من طرف واحد".
وأضاف "الدويش" معبرًا عن غضبه ومستنكرًا عدم اتخاذ مسؤولي النصر أي قرار تجاه فيتوريا، قائلًا أنهم: "يتفرجون كما تتفرجون.. قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا !".