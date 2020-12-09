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مهاجم آرسنال يتعرض لغرامة 10 آلاف ريال بسبب تعليقات مسيئة

Time منذ 45 دقيقة
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مهاجم آرسنال يتعرض لغرامة 10 آلاف ريال بسبب تعليقات مسيئة

وكالات (صدى):
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، قرارًا بتغريم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، بقيمة عشرة آلاف دولار بداعي أن تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي "مسيئة" لصورة المؤسسة.

وجاء ذلك بعد أن اضطر منتخب بلاده للنوم على أرض مطار في جامبيا عقب الوصول لخوض مباراة ولم يسمح لهم بالمغادرة قبل إنهاء إجراءات متعلقة بفحوص كوفيد-19؛ لينشر مهاجم آرسنال صورا لزملائه، معلقًا: "عمل رائع من الاتحاد الأفريقي (الكاف) كما لو أننا عدنا لسنوات التسعينيات".

وتابع أوباميانغ: "لن يقلل هذا من حماستنا لكن لا بد أن يعرف الناس وأن يتحمل الكاف مسؤوليته. نحن في 2020 ونريد أن تتقدم أفريقيا لكن هذا لن يتحقق بهذه الطريقة"؛ لتقول لجنة الانضباط بالكاف، إن تعليقاته كانت مسيئة ومهينة كما غرم الاتحاد الجامبي 100 ألف دولار مع تخفيض نصف المبلغ بشرط عدم ارتكاب مخالفة مماثلة خلال 24 شهرا.

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أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
والله انك شنب . . والنعم فيك .
عنتر فاضي جيبه
والله ياجمال الموشكلة ان الفااار مابيخدم الا فريق واحد لابس طاقيه بس الباقي موتضرر من فين جبت العدالة الله يسلمك ..
مهجد الطووواقي
يجيكم كحيلااان ويفسد صفتكم المزعومة هههههههههههههههههههههااااي بخششم الريال يدق خشوووم
ابرم يو
لعائن اصطفت من اولاها الى اخراها.
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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