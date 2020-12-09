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بالفيديو.. سبب منح ‏الهيئة الملكية بالجبيل عربات طعام متنقلة مجانية للشباب

Time منذ 52 دقيقة
Views 1562
بالفيديو.. سبب منح ‏الهيئة الملكية بالجبيل عربات طعام متنقلة مجانية للشباب

الدمام (صدى):
كشف محمد السبيعي، رئيس القسم التجاري والسكني بإدارة علاقات المستثمرين بالهيئة الملكية بالجبيل، اليوم الأربعاء، عن سبب منح ‏الهيئة عربات طعام متنقلة مجانية للشباب.

وأوضح محمد السبيعي، خلال تقرير لقناة "العربية"، أنه إيمانًا من الهيئة الملكية بالجبيل على ضرور دعم الشباب وتحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى مشروعات؛ فقد سارعت الهيئة بتخصيص 3 مواقع مؤقتة لمزاولة عربات الطعام المتنقلة.

وأشار "السبيعي" إلى أنها موزعة بين شاطئ طيبة ومنتجع الدفي والأندلس، لافتًا إلى أن العربات تم تصميمها وفق اشتراطات تخطيطية تضمن جمالية العربة، وصحية وسلامة المستهلك والعاملين عليها من الشباب والشابات وبقيمة مجانية، وذلك من باب دعم الهيئة الملكية بالجبيل لهم.

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أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
والله انك شنب . . والنعم فيك .
عنتر فاضي جيبه
والله ياجمال الموشكلة ان الفااار مابيخدم الا فريق واحد لابس طاقيه بس الباقي موتضرر من فين جبت العدالة الله يسلمك ..
مهجد الطووواقي
يجيكم كحيلااان ويفسد صفتكم المزعومة هههههههههههههههههههههااااي بخششم الريال يدق خشوووم
ابرم يو
لعائن اصطفت من اولاها الى اخراها.
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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