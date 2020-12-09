بالفيديو.. سبب منح ‏الهيئة الملكية بالجبيل عربات طعام متنقلة مجانية للشباب

الدمام (صدى):
كشف محمد السبيعي، رئيس القسم التجاري والسكني بإدارة علاقات المستثمرين بالهيئة الملكية بالجبيل، اليوم الأربعاء، عن سبب منح الهيئة عربات طعام متنقلة مجانية للشباب.
وأوضح محمد السبيعي، خلال تقرير لقناة "العربية"، أنه إيمانًا من الهيئة الملكية بالجبيل على ضرور دعم الشباب وتحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى مشروعات؛ فقد سارعت الهيئة بتخصيص 3 مواقع مؤقتة لمزاولة عربات الطعام المتنقلة.
وأشار "السبيعي" إلى أنها موزعة بين شاطئ طيبة ومنتجع الدفي والأندلس، لافتًا إلى أن العربات تم تصميمها وفق اشتراطات تخطيطية تضمن جمالية العربة، وصحية وسلامة المستهلك والعاملين عليها من الشباب والشابات وبقيمة مجانية، وذلك من باب دعم الهيئة الملكية بالجبيل لهم.