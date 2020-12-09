بالفيديو.. شاب يدعم زوجته ويفتتحان مطعمًا بالرياض

الرياض (صدى):
دعم مواطن شاب زوجته وافتتحا سويًا مشروعها الصغير، بتدشين مطعم في حي النسيم بمنطقة الرياض؛ لتجتمع أحلامهما فيه ويصلان معًا إلى غايتهما.
وأوضحت الزوجة "جواهر الحميدي"، خلال مشاركتها مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" إن البداية كانت كافتيريا أصغر من الحالية في حارة، وبعدها افتتحا مطعمًا أكبر بعض الشيء، نظرًا لابداعاتهما في الأكل وتطورهما وحب الناس لهما، مؤكدة على استمرارهما في عمل شيء كبير.
ومن جانبه، قال الزوج أبو محمد، إنه وزوجته يفهمان بعضهما البعض بالنظرة، ولهذا يتعاملان في المطعم بسرعة واحترافية مع الموازنة بين متطلبات المنزل وبين المطعم؛ لتعقب الزوجة إن في البداية كان هناك بعض الصعوبات، ولكن مع الوقت تم التأقلم مع الوضع وتحسن.