الهلال يتحدى النصر بصفقة نارية بعد اقتراب الأخير من ضم "تيكسيرا"

ماجد محمد (صدى):
كشفت صحف برتغالية اليوم الأربعاء عن صفقة جديدة للهلال برئاسة فهد بن نافل لضم النجم البرازيلي الكبير " هالك "اللاعب السابق لشنغهاي الصيني ، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي .
وأكدت صحيفة " أبولا " البرتغالية أن إدارة الزعيم تواصلت مع " هالك " بمجرد فسخ عقده مع " شنغهاي " وهما في طريق التفاوض لضم اللاعب لصفوف الهلال رسمياً .
وأشارت أن الهلال يقف أمام ناديي بالميراس البرازيلي وبوتو البرتغالي لضم النجم " هالك " ويبذل جهوده لجذب اللاعب .
وجاءت تلك الصفقة الهامة في الوقت الذي يحاول فيه النصر ضم البرازيلي تيكسيرا لاعب جيانغسو الصيني مع نهاية عقده الشهر الحالي .