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الهلال يتحدى النصر بصفقة نارية بعد اقتراب الأخير من ضم "تيكسيرا"

Time منذ 58 دقيقة
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الهلال يتحدى النصر بصفقة نارية بعد اقتراب الأخير من ضم "تيكسيرا"

ماجد محمد (صدى):
كشفت صحف برتغالية اليوم الأربعاء عن صفقة جديدة للهلال برئاسة فهد بن نافل لضم النجم البرازيلي الكبير " هالك "اللاعب السابق لشنغهاي الصيني ، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي .

وأكدت صحيفة " أبولا " البرتغالية أن إدارة الزعيم تواصلت مع " هالك " بمجرد فسخ عقده مع " شنغهاي " وهما في طريق التفاوض لضم اللاعب لصفوف الهلال رسمياً .

وأشارت أن الهلال يقف أمام ناديي بالميراس البرازيلي وبوتو البرتغالي لضم النجم " هالك " ويبذل جهوده لجذب اللاعب .

وجاءت تلك الصفقة الهامة في الوقت الذي يحاول فيه النصر ضم البرازيلي تيكسيرا لاعب جيانغسو الصيني مع نهاية عقده الشهر الحالي .

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أحدث التعليقات

faeiz1122
يارجال طالما الأتحاد السعودي بكبره يجامل فريق على حساب فريق سواء ألغوا الفار أو ماألغوه نفسها تعصب في تعصب وعدم مهنيه والتزام
ناقد رياضي
النصر مكانه الطبيعي الدرجة الثانية منذ حادثة ( الحكم الجمل ) محفوظة في غوغل . والتي بموجب تلك الحادثة بقوة السلاح والظلم صعد للدرجة الأولى ( حينها الممتاز ) .. فريق متهالك لا يدفع للجميع حقوقهم ولديه أكثر من 30 قضية في الفيفا بسبب الحقوق المالية ..
faeiz1122
ياليت يطبقون هذا النظام عندنا في الدوري السعودي أغلب اللاعبين منظرهم مقزز مع القصات
faeiz1122
نايمين لحد الأن ماقررتوا ..؟ وبعدين كل شوي له كلام
ابواروي العالمي
ماتغير ولا شي😂😂😂 في الشيخ ترتر

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