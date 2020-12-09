رئيس "الطيران المدني" يكشف مزايا هامة للإستراتيجية الجديدة للقطاع

الرياض (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي المنصوري عن مزايا الإستراتيجية الجديدة للقطاع التي تم إقرارها مؤخراً .
وأكد " المنصوري " أن تلك الإستراتيجية تجعل المملكة مركز لوجيستي بين القارات الثلاث للنقل والشحن الجوي ، كما تعزز المنافسة العادلة وتمنع الإحتكار ، وترتقي بالمستوى المقدم لمسافرين .
وأضاف أن قطاع الطيران سيزيد من الناتج المجلي بعد هذه الإستراتيجية وسيتم الدفع به ليكون القطاع الأول بالشرق الأوسط .
وأشاد " المنصوري " بالتسهيلات التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد – حفظهما الله – في دعم القطاع الهام .