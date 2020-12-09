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رئيس "الطيران المدني" يكشف مزايا هامة للإستراتيجية الجديدة للقطاع

Time منذ ساعة
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رئيس "الطيران المدني" يكشف مزايا هامة للإستراتيجية الجديدة للقطاع

الرياض (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي المنصوري عن مزايا الإستراتيجية الجديدة للقطاع التي تم إقرارها مؤخراً .

وأكد " المنصوري " أن تلك الإستراتيجية تجعل المملكة مركز لوجيستي بين القارات الثلاث للنقل والشحن الجوي ، كما تعزز المنافسة العادلة وتمنع الإحتكار ، وترتقي بالمستوى المقدم لمسافرين .

وأضاف أن قطاع الطيران سيزيد من الناتج المجلي بعد هذه الإستراتيجية وسيتم الدفع به ليكون القطاع الأول بالشرق الأوسط .

وأشاد " المنصوري " بالتسهيلات التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد – حفظهما الله – في دعم القطاع الهام .

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أحدث التعليقات

faeiz1122
يارجال طالما الأتحاد السعودي بكبره يجامل فريق على حساب فريق سواء ألغوا الفار أو ماألغوه نفسها تعصب في تعصب وعدم مهنيه والتزام
ناقد رياضي
النصر مكانه الطبيعي الدرجة الثانية منذ حادثة ( الحكم الجمل ) محفوظة في غوغل . والتي بموجب تلك الحادثة بقوة السلاح والظلم صعد للدرجة الأولى ( حينها الممتاز ) .. فريق متهالك لا يدفع للجميع حقوقهم ولديه أكثر من 30 قضية في الفيفا بسبب الحقوق المالية ..
faeiz1122
ياليت يطبقون هذا النظام عندنا في الدوري السعودي أغلب اللاعبين منظرهم مقزز مع القصات
faeiz1122
نايمين لحد الأن ماقررتوا ..؟ وبعدين كل شوي له كلام
ابواروي العالمي
ماتغير ولا شي😂😂😂 في الشيخ ترتر

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