السيسي: ملء سد النهضة بشكل أحادي يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون مصري

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن ملء سد النهضة بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون مصري.
وأكد أن بلاده متمسكة بحل عادل واتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.
من جهة أخرى، أشار "السيسي" أن غياب الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيظل المصدر الأساسي لانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.
وشدد على ضرورة التوصل دون أي تأخير إلى حل إقامة الدولتين على حدود عام 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.