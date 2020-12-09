فريق طبي بمركز الأمير سلطان ينجح بإجراء عمليتي زراعة قلب لمريضين خلال يومين متتاليين

نايف السالم (صدى):
حقق فريق طبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة إنجازاً بإجراء عمليتي زراعة قلب لمريضين خلال يومين متتاليين ، حيث أجريت العملية الأولى لمريضة تبلغ من العمر ( 26 ) عاماً والتي كانت تعاني من فشل في عضلة القلب اليسرى لعدة سنوات حيث سبق أن أجري لها ثلاث عمليات قلب مفتوح لإستبدال الصمام الميترالي .
أما العملية الثانية فكانت لمريض يبلغ من العمر ( 36 ) عاماً يعاني من فشل متقدم وإعتلال في عضلة القلب التمددي .
وقد تكللت العمليتان بالنجاح ولله الحمد ويعد إجراء مثل هذه العمليات النادرة ذات الخطورة العالية والمعقدة حيث إستغرقت كلتا العمليتين ( 6 ) ساعات لكلٍ منهما إلا أنه تم إجراؤها بنجاح ودون أي مضاعفات .