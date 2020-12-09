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فريق طبي بمركز الأمير سلطان ينجح بإجراء عمليتي زراعة قلب لمريضين خلال يومين متتاليين

Time منذ 52 دقيقة
Views 1467
فريق طبي بمركز الأمير سلطان ينجح بإجراء عمليتي زراعة قلب لمريضين خلال يومين متتاليين

نايف السالم (صدى):
حقق فريق طبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة إنجازاً بإجراء عمليتي زراعة قلب لمريضين خلال يومين متتاليين ، حيث أجريت العملية الأولى لمريضة تبلغ من العمر ( 26 ) عاماً والتي كانت تعاني من فشل في عضلة القلب اليسرى لعدة سنوات حيث سبق أن أجري لها ثلاث عمليات قلب مفتوح لإستبدال الصمام الميترالي .

أما العملية الثانية فكانت لمريض يبلغ من العمر ( 36 ) عاماً يعاني من فشل متقدم وإعتلال في عضلة القلب التمددي .

وقد تكللت العمليتان بالنجاح ولله الحمد ويعد إجراء مثل هذه العمليات النادرة ذات الخطورة العالية والمعقدة حيث إستغرقت كلتا العمليتين ( 6 ) ساعات لكلٍ منهما إلا أنه تم إجراؤها بنجاح ودون أي مضاعفات .

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أحدث التعليقات

faeiz1122
يارجال طالما الأتحاد السعودي بكبره يجامل فريق على حساب فريق سواء ألغوا الفار أو ماألغوه نفسها تعصب في تعصب وعدم مهنيه والتزام
faeiz1122
ياليت يطبقون هذا النظام عندنا في الدوري السعودي أغلب اللاعبين منظرهم مقزز مع القصات
faeiz1122
نايمين لحد الأن ماقررتوا ..؟ وبعدين كل شوي له كلام
ابواروي العالمي
ماتغير ولا شي😂😂😂 في الشيخ ترتر
ابواروي العالمي
ماتغير ولا شي😂😂😂 في الشيخ ترتر

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