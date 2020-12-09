مطار جدة الدولي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لحملة درجة البكالوريوس.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس قسم أمن المعلومات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: بكالوريوس علوم حاسب، هندسة حاسب، نظم معلومات حاسب، هندسة برمجيات، هندسة شبكات، أمن معلومات، خبرة 5 سنوات في أمن المعلومات.
وقالت أن الوصف الوظيفي : تخطيط وتطوير وتوجيه المهام والمسئوليات لقسم أمن المعلومات من خلال تطبيق السياسات والإجراءات بالأمن الإلكتروني للأنظمة التقنية والبنية التحتية والتطبيقات الخاصة وتطبيق تدابير الأمن الإلكتروني لضمان حماية أمن المعلومات.
وأضافت أنها تحتاج إلى أخصائي أمن المعلومات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: بكالوريوس علوم حاسب، هندسة حاسب، نظم معلومات حاسب، هندسة برمجيات، هندسة شبكات، أمن معلومات، خبرة لا تقل عن سنة في أمن المعلومات.
وأشارت إلى أن الوصف الوظيفي : تنفيذ المهام والمسئوليات لقسم أمن المعلومات من خلال تطبيق السياسات والإجراءات بالأمن الإلكتروني للأنظمة التقنية والبنية التحتية والتطبيقات الخاصة وتطبيق تدابير الأمن الإلكتروني لضمان حماية أمن المعلومات، فيما التقديم من خلال الرابط التالي: هنا