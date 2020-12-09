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مطار جدة الدولي يوفر وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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مطار جدة الدولي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني  عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لحملة درجة البكالوريوس.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس قسم أمن المعلومات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: بكالوريوس علوم حاسب، هندسة حاسب، نظم معلومات حاسب، هندسة برمجيات، هندسة شبكات، أمن معلومات، خبرة 5 سنوات في أمن المعلومات.

وقالت أن الوصف الوظيفي : تخطيط وتطوير وتوجيه المهام والمسئوليات لقسم أمن المعلومات من خلال تطبيق السياسات والإجراءات بالأمن الإلكتروني للأنظمة التقنية والبنية التحتية والتطبيقات الخاصة وتطبيق تدابير الأمن الإلكتروني لضمان حماية أمن المعلومات.

وأضافت أنها تحتاج إلى أخصائي أمن المعلومات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: بكالوريوس علوم حاسب، هندسة حاسب، نظم معلومات حاسب، هندسة برمجيات، هندسة شبكات، أمن معلومات، خبرة لا تقل عن سنة في أمن المعلومات.

وأشارت إلى أن الوصف الوظيفي : تنفيذ المهام والمسئوليات لقسم أمن المعلومات من خلال تطبيق السياسات والإجراءات بالأمن الإلكتروني للأنظمة التقنية والبنية التحتية والتطبيقات الخاصة وتطبيق تدابير الأمن الإلكتروني لضمان حماية أمن المعلومات، فيما التقديم من خلال الرابط التالي: هنا

 

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أحدث التعليقات

faeiz1122
يارجال طالما الأتحاد السعودي بكبره يجامل فريق على حساب فريق سواء ألغوا الفار أو ماألغوه نفسها تعصب في تعصب وعدم مهنيه والتزام
faeiz1122
نايمين لحد الأن ماقررتوا ..؟ وبعدين كل شوي له كلام
ابواروي العالمي
ماتغير ولا شي😂😂😂 في الشيخ ترتر
ابواروي العالمي
ماتغير ولا شي😂😂😂 في الشيخ ترتر
faeiz1122
لك الله يافيصل البلوي القوة تظهر فقط للحكام السعوديين قطع الأعناق و لاقطع الأرزاق ياإتحاد الفشل وعدم المهنية والتعصب

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