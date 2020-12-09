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حظر أكثر من 100 تطبيقًا في الصين لتنظيف الإنترنت

Time منذ ساعة
Views 1443
حظر أكثر من 100 تطبيقًا في الصين لتنظيف الإنترنت

بكين (صدى):
أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، أمس الثلاثاء، إنها أزالت 105 تطبيقات اعتبرتها "غير قانونية"؛ بما فيها تطبيق شركة السفر الأمريكية العملاقة Tripadvisor، في محاولة جديدة "لتنظيف" الإنترنت.

وتعود معظم المنصات إلى شركات صينية محلية، ولم يتضح سبب وقوع Tripadvisor، الذي يضم مراجعات للفنادق ووجهات العطلات، في تلك الحملة، كما لم تردّ الشركة التي تتخذ من ماساتشوستس مقرًّا لها على طلب للتعليق.

وأوضح المنظمون الصينيون، إن التطبيقات التي قاموا بإزالتها كانت الأولى من بين العديد من التطبيقات التي ستتم إزالتها في عملية "تنظيف" واسعة النطاق للمحتوى عبر الإنترنت بدأت الشهر الماضي.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
طيب هو راح يدفع 2 مليون و مين يدفع الباقي مليون و خمسين الف ريال اقول احسن يخصمون منة 3 درجات
احمد عسيري
يعلم الله انا نحبك لانك فوق خير ولا فرق بين عربي ولا عجبنى إللى بالتقوى ) عند الجاليات القرنبع البرقاوي أصبح بعبع ازرق حتى بردو الايمان وراحة الشعوذة يارب لطفك
🚴‍♀️
يا ستاد سليمان... لو اخذت باستشارات د.ابو سيكل ...راح تتطور الديرت ولن يبقى عاطل إلا من ابا... لكن هذه حال الحياه ... تدور ايامها كعجلة السيكل ولا حياة لمن تنادي...
اللهم لك الحمد والشكر
حجلان قيص قيص

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