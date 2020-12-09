حظر أكثر من 100 تطبيقًا في الصين لتنظيف الإنترنت

بكين (صدى):
أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، أمس الثلاثاء، إنها أزالت 105 تطبيقات اعتبرتها "غير قانونية"؛ بما فيها تطبيق شركة السفر الأمريكية العملاقة Tripadvisor، في محاولة جديدة "لتنظيف" الإنترنت.
وتعود معظم المنصات إلى شركات صينية محلية، ولم يتضح سبب وقوع Tripadvisor، الذي يضم مراجعات للفنادق ووجهات العطلات، في تلك الحملة، كما لم تردّ الشركة التي تتخذ من ماساتشوستس مقرًّا لها على طلب للتعليق.
وأوضح المنظمون الصينيون، إن التطبيقات التي قاموا بإزالتها كانت الأولى من بين العديد من التطبيقات التي ستتم إزالتها في عملية "تنظيف" واسعة النطاق للمحتوى عبر الإنترنت بدأت الشهر الماضي.