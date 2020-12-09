تراجع أسعار النفط

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، تراجعا رغم البيانات الإيجابية المتعلقة بلقاحات “كورونا”.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير 0.3% إلى 48.71 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
كما تراجعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 0.2% عند 45.49 دولار للبرميل.
وفي سياق منفصل، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بنحو 910 آلاف برميل يومياً في العام الجاري، مقابل التوقعات السابقة بأن ينخفض بمقدار 860 ألف برميل يومياً.