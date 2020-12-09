مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة في عدة محافظات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مؤسسة البريد السعودي عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في عدد من محافظات المملكة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : مندوب توصيل " دوام جزئي " .
الشروط :
- أن يكون لدى المرشح سيارة شخصية .
- أن يكون لديه رخصة قيادة سارية .
- ان يكون لديه هاتف اتصال ذكي وبيانات .
- عدم وجود مشاكل صحية وحسن المظهر واللباقة .
- المحافظة على المواد السامة .
وأكد أن هناك مكافأة شهرية ثابته "1500 ريال " وعمولة 7 ريال لكل شحنة يتم تسليمها بنجاح .
ويمكن التقديم من تاريخ أمس الثلاثاء 23 / 4 / 1442 هـ الموافق 8 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا