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امرأة من البادية تتأمل صورها قبل 33 عام

Time منذ ساعة
Views 1307
Comment 2
امرأة من البادية تتأمل صورها قبل 33 عام

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أحدث التعليقات

ابو ظبي الكثيري
ايش هذ مخولني الحديد ثقيل على الشاحنه
ابو ظبي الكثيري
ابي اعرف الحين كل البقس في الخوذه ليش يترنح يخرب حريشك شو عم تحكي الله لايرده بقس بقس لين قال وين الدرب زين يارجال ماسحب منه البلف وخلاه ينسم ههههههه
ابو ظبي الكثيري
يلعن شكلة الي مفصخ بدون ملابس هو من اول ولا من اروعه ضحكني هههههههههه
شرحبيل
هذي سرقه وسطو وقد تم الإعلان عنها قبل مده
ابوبدر
والله لو انهم جلسوا زي اول على نظام تحكيم اجنبي بدون فيران كان احسن واشرف من انك تجيب تقنية بدال ما تكون سبب في ازالة الشكوك تصير سبب في زيادة الشكوك والاتهامات المتبادلة.

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