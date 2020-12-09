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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 18 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

.M.
معروفة المكسيك بلد عصابات يديره أكبر عصابات العالم الإرهابية يومياً خطف بنات واطفال واغتصاب وقتل وتهديد وترهيب لناس من الخطأ أن الإنسان يسافر للبلد هذا وحتى لو حب يسافر له اقل شيء خذ معك سلاح ناري لكي تحمي نفسك
.M.
لو يطبقون الله شرع الله العظيم بقطع الروؤس للمجرمين كان مايصير فيه جريمه
مخالف
الفريقان مرعبان بصراحة واحد بالمركز قبل الأخير والثاني منشلخ بالاربعة من ابها 🤣
abdul
مريض نفسي. الله يرحمه. عندنا بين ٢٠ و ٢٢ فرد من المحاربين القدامى ينتحرون كل يوم ، وعلي مدار الشهور و السنين ، وذالك حسب تقارير جمعيات مناصرة المحاربين القدامى. اما إدارة شؤون المحاربين نفسها فهي تعترف بمعدل ٢٠ إنتحار في اليوم فقط، حيث تشك في بعض الوفيات من كونها إنتحارا. وهذا مختصر تقريرمكتب شؤون المحاربين القدامى. " وفقًا لتقرير نشرته وزارة شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة في عام 2016، والذي حلل 55 مليون سجل من سجلات المحاربين القدامى في الفترة من 1979 إلى 2014، يشير التحليل الحالي إلى أن متوسط 20 قدامى المحاربين يموتون في اليوم الواحد بسبب للإنتحار ."
القرشي
يا أخ مساعد أتكلم وأنتقد إنتقاد موضوعي بعيد عن الشخصنة وتصفية الحسابات . طالما نقدك يصب في مصلحة الوطن والمواطن فماعليك من احد ولو أحد وصفك بأي وصف فأدعس عليه لأنه هو الخائن العميل المدسوس بيننا لأنه لو كان لديه ذرة من الوطنية مايسكت عن الغلط إللي جالس يصير لكن عشان انه عميل وصخ يقوم يهاجم اي مواطن يسعى للإصلاح لأنه يدري لو تمت معالجه الكثير من السلبيات رايح يكون هذا الوطن في مقدمة الدول وهذا ألأمر طبعآ مايعجبه ولا يعجب اسياده وهذا الكلام ليس لك فقط يا أخ مساعد بل لكل مواطن حر يسعى للخير والصلاح لوطنه ولشعبه ... أسأل ألله أن يرد كيد كل خائن إلى نحره وأن يحفظ بلادنا من كل سوء يارب .

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