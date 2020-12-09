تفاصيل ابتزاز وافد لفتاة وتغريره بأخريات في مكة

الرياض (صدى):
قررت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، سجن وافد من جنسية عربية لمدة سنة وستة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه، ومصادرة كافة أجهزة الجوالات المضبوطة بحوزته، لاتهامه بابتزاز فتاة والتغرير بأخريات للقيام بأعمال منافية للآداب.
وكانت فتاة قد أبلغت عن تعرضها للتشهير وتشويه السمعة من قبل شخص مجهول انتحل شخصيتها ونشر صورها في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ونجحت الجهات الأمنية في القبض على المتهم وبحوزته أجهزة جوالات تبين فيها صور ومحادثات وحسابات منتحلة باسم صاحبة الشكوى، إضافة إلى محادثات أخرى وهمية وحسابات أخرى منتحلة في التواصل الاجتماعي بأسماء مواطنين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتعم بعرض العمل على فتيات كإجراء محادثات غرامية مع الزبائن.
وأفاد المتهم بأنه تعرف على الفتاة المشتكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأقام معها علاقة إلكترونياً على مدى شهر وحصل منها على صورها إلكترونيا وانقطعت علاقته بها، وأنكر إنشاء حسابات باسمها أو نشر صورها، وبعد عدة جلسات انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه.