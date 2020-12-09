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دعم عاجل من بغلف للنصر بـ 2 مليون ريال لإنهاء قضية عبدالله السالم

Time منذ 55 دقيقة
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دعم عاجل من بغلف للنصر بـ 2 مليون ريال لإنهاء قضية عبدالله السالم

ماجد محمد (صدى):
أعلن عبد العزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، اليوم الأربعاء، عن دعمه لنادي النصر لإنهاء قضية اللاعب عبدالله السالم.

وقال بغلف: " أبشروا يا جمهور الشمس، دعم عاجل 2 مليون ريال لسداد مستحقات نادي الفيحاء، تجنباً لخصم الثلاثة نقاط على عشقي النصر العالمي ".

وأشار بغلف إلى أنه سيتواصل مع إدارة النصر لإنهاء تلك المشكلة، وتجنبًا لتوقيع أي عقوبة على النصر.

ويأتي ذلك بعد رفض نادي الفيحاء، التفاوض بشأن مستحقات السالم المتأخرة، وانتهاء مهلة لجنة الانضباط والأخلاق التي تم منحها للنصر، لسداد مبلغ الثلاثة ملايين و50 ألف ريال للفيحاء اليوم الأربعاء.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
جمدو حكم الفار اللي يبي يسلب فوز الهلال بالغصب حسبنا الله ونعم الوكيل علية
عدو الخونة
اخس يالمحدث رفسنجاكم ... هذا الحديث مايلبق الا على اهله اما انت فخلك فالبنذجان الاسود وهل الارنب حشرة ام عصفور ونكاح التمتع وبمناسبة التوحم الرافضي ايش اخر اخبار الجو بامريكا انتبه تطلع هاليومين خصوصا بجورجيا او بنسلفينيا او اطلع عند رهف سلم عليها ولا تنسون تسيرون على الجبري
عدو الخونة
يذكر ان النتن عبده بن الناشط الشاذ الانتن سلحان العودة يعتبر من المقرر ضمنيا ان يكون ضمن المنظمين للمحفل الا ان ارتباطاته مع القن ابو عمامة بترتيبات تزوير الانتخابات بجمهورية الهان طليب لصالح الخرف النعسان عبر ترجمة التقارير المعدة سلفا لقناة الخنزيرة من الجدير ذكره ان النتن بن الشاذ الانتن كان يدرس في امريكا في نفس الوقت الذي كان ابوه يحرض قرنائه من ابناء الشعب على الذهاب الى سوريا والعراق وغيرها من بؤر القتال التي كان يديرها التنظيم الدولي للاخونجية بقيادة سلطان الشواذ
abdul
رحم الله العروسة ، وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال وهو يعلم ابن عباس رضي الله عنه " ... واعلَم أنَّ ما أصابَكَ لم يكُن ليُخطِئَك وما أخطأكَ لم يكُن ليُصيبَكَ ...
عدو الخونة
وذكر مغردون انهم شاهدو وافي وابو بعر بملابس نسوية فاضحة يتابطون ذراعي احد افارقة المنتخب القطري بحسب فتوى القرضاوي مؤخرا بالسماح بتعدد الشواذ للفحل الواحد كخصوصية لدولة القراد فقط وذلك لعدم توفر الفحول في ظل ازمة كورنا الخانقة التي تسببت في وفيات عدد من الفحول البشرية

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