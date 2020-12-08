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إنحناء ماكرون أمام السيسي يعيد للأذهان إهانته لأمير قطر

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إنحناء ماكرون أمام السيسي يعيد للأذهان إهانته لأمير قطر

ماجد القزيز (صدى):
قارن نشطاء بين موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبين موقفه من مصافحة أمير قطر تميم بن حمد من قبل، بطريقة مهينة.

ولاقت لقطة إنحناء ماكرون أمام السيسي تداولا واسعا، مقارنة بلقطة مصافحته لتميم بن حمد أثناء جلسات اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، حيث كان جالساً ويضع قدماً على قدم، بشكل يعكس مدى استخفافه بالأمير القطري.

يذكر أن زيارة الرئيس المصري لفرنسا شهدت عدة مواقف، منها رد ناري للسيسي بشأن قضية السجناء السياسيين، بقوله: " كنت أتمنى من اللي بيسأل السؤال يقول لي أخبار ليبيا ايه؟ وأخبار العراق ايه؟ وأخبار سوريا ايه؟ وأخبار اليمن ايه؟ وأخبار لبنان أيه؟ وأخبار أفغانستان ايه؟ وأخبار باكستان أيه؟ احنا معندناش أي حاجة نخاف منها أو نحرج منها نحن أمه تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب".

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
وذكر مغردون انهم شاهدو وافي وابو بعر بملابس نسوية فاضحة يتابطون ذراعي احد افارقة المنتخب القطري بحسب فتوى القرضاوي مؤخرا بالسماح بتعدد الشواذ للفحل الواحد كخصوصية لدولة القراد فقط وذلك لعدم توفر الفحول في ظل ازمة كورنا الخانقة التي تسببت في وفيات عدد من الفحول البشرية
عدو الخونة
كما انه من المحتمل ان تتناقل محطات اعلامية عن النتن عبده بن الشاذ الانتن سلحان العودة تعسف بعض السلطات المتشددة عدم السماح لابيه بمشاركة المحفل الاخواني والتمتع باجواء الحريات الديموجنسية
Z
وع عليكم.. وعلى هالخبر
Z
صح لسانك يا باشا..
ابوفيصل
اي واضح السرعه صح لسانك خل المرور تقراء صحافة مشغولين

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