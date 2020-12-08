قطر تسمح بظهور أعلام المثليين في ملاعب كأس العالم 2022‎‎

وكالات (صدى):
كشفت تقارير عن نية قطر في السماح بظهور أعلام " قوس قزح " التي تشير للمثليين جنسيًا، في ملاعب كأس العالم 2022.
وذكرت التقارير أن قطر وافقت على عدم تنفيذ قوانين مكافحة المثليين جنسيًا، خلال المونديال، وذلك حتى تمتثل للوائح الاتحاد الدولي " الفيفا " .
وكانت جويس كوك، رئيسة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في الفيفا، صرحت لوكالة أسوشيتدبرس بقولها: " أنا امرأة مثلية الجنس بشكل علني، لذا فإن هذا شخصيًا أمر قريب بالنسبة لي، وسنرى تغييرًا تدريجيًا في كل تلك الجوانب، وأعلام قوس قزح والقمصان ستكون موضع ترحيب في الملعب، وهذا أمر مفروغ منه، إنهم يفهمون جيدًا أن هذا هو موقفنا ".