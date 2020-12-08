الأعداد السابقة للصحيفة

قطر تسمح بظهور أعلام المثليين في ملاعب كأس العالم 2022‎‎

Time منذ 21 دقيقة
Views 1512
قطر تسمح بظهور أعلام المثليين في ملاعب كأس العالم 2022‎‎

وكالات (صدى):
كشفت تقارير عن نية قطر في السماح بظهور أعلام " قوس قزح " التي تشير للمثليين جنسيًا، في ملاعب كأس العالم 2022.

وذكرت التقارير أن قطر وافقت على عدم تنفيذ قوانين مكافحة المثليين جنسيًا، خلال المونديال، وذلك حتى تمتثل للوائح الاتحاد الدولي " الفيفا " .

وكانت جويس كوك، رئيسة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في الفيفا، صرحت لوكالة أسوشيتدبرس بقولها: " أنا امرأة مثلية الجنس بشكل علني، لذا فإن هذا شخصيًا أمر قريب بالنسبة لي، وسنرى تغييرًا تدريجيًا في كل تلك الجوانب، وأعلام قوس قزح والقمصان ستكون موضع ترحيب في الملعب، وهذا أمر مفروغ منه، إنهم يفهمون جيدًا أن هذا هو موقفنا ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه هذا مسكين هو واللي اسمه مبارك جايبينهم بس يطقطقون عليهم بس
نادر
الصحفيين الاجانب.. اي رئيس دولة عربي كان او امير.. السؤال دايما عن السجناء السياسيين والمصلحين.. وهم اخس ناس تتعامل مع البشر.. اتمنى يجيهم رد قاسي او على الاقل.. ليس من شأنك..
مسالم
لله درك يا زعيم مصر قلب العروبة والاسلام.. افحمت الفرنسي النتن في عقر داره دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بلدك... وقهرت تجار الدين الذين لا مانع لديهم من التضحية بالوطن والدين في سبيل جماعتهم ااخائنة
مسالم
لله درك يا زعيم مصر قلب العروبة والاسلام.. افحمت الفرنسي النتن في عقر داره دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بلدك... وقهرت تجار الدين الذين لا مانع لديهم من التضحية بالوطن والدين في سبيل جماعتهم ااخائنة
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمة سفاحه ..

أخر الأخبار

حديث تركي السهلي عن حادثة مهاجم النصر حمدالله في مباراة أبها
حديث تركي السهلي عن حادثة مهاجم النصر حمدالله في مباراة أبها
Time منذ 5 دقائق Views 176
الجحلان : مهاجم الاتحاد بريجوفتش يشبه ماجد عبدالله وغوميز
الجحلان : مهاجم الاتحاد بريجوفتش يشبه ماجد عبدالله وغوميز
Time منذ 8 دقائق Views 176
قطر تسمح بظهور أعلام المثليين في ملاعب كأس العالم 2022‎‎
قطر تسمح بظهور أعلام المثليين في ملاعب كأس العالم 2022‎‎
Time منذ 21 دقيقة Views 1512
يوفنتوس يهزم برشلونة بثلاثية.. ومانشستر يونايتد يُغادر دوري الأبطال
يوفنتوس يهزم برشلونة بثلاثية.. ومانشستر يونايتد يُغادر دوري الأبطال
Time منذ 36 دقيقة Views 1515
مجرم يقتل طفلًا خوفًا من فضح علاقته العاطفية
مجرم يقتل طفلًا خوفًا من فضح علاقته العاطفية
Time منذ ساعة Views 610
عبدالعزيز السويد : النصر لديه مشكلة في التهديف هذا الموسم
عبدالعزيز السويد : النصر لديه مشكلة في التهديف هذا الموسم
Time منذ ساعة Views 276
أجمل أهداف الجولة السابعة من دوري المحترفين
أجمل أهداف الجولة السابعة من دوري المحترفين
Time منذ ساعة Views 315
الناصر : تنافس الهلال والنصر يثير بعض المشاكل ويتضرر منها أندية لا تملك صوت مسموع
الناصر : تنافس الهلال والنصر يثير بعض المشاكل ويتضرر منها أندية لا تملك صوت مسموع
Time منذ ساعة Views 283
رجل يعرض ابنه للبيع على مواقع التواصل
رجل يعرض ابنه للبيع على مواقع التواصل
Time منذ ساعة Views 444
" العنصرية " تلغي مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير
" العنصرية " تلغي مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير
Time منذ ساعة Views 2223