" العنصرية " تلغي مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير

وكالات (صدى):
شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، عبارات عنصرية من قبل حكم المباراة.
وترك اللاعبون الملعب احتجاجا على توجيه الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو عبارات عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي، بوصفه بكلمة " زنجي " .
ونشر الحساب الرسمي لنادي باشاكشهير عبارة " لا للعنصرية ".
الجدير بالذكر أنه في حال عدم استكمال المباراة قد يؤدي ذلك إلى خسارة باشاكشهير0-3، ومنح بطاقة التأهل لدور الـ16 إلى باريس سان جيرمان.