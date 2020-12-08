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" العنصرية " تلغي مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير

Time منذ ساعة
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" العنصرية " تلغي مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير

وكالات (صدى):
شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، عبارات عنصرية من قبل حكم المباراة.

وترك اللاعبون الملعب احتجاجا على توجيه الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو عبارات عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي، بوصفه بكلمة " زنجي " .

ونشر الحساب الرسمي لنادي باشاكشهير عبارة " لا للعنصرية ".

الجدير بالذكر أنه في حال عدم استكمال المباراة قد يؤدي ذلك إلى خسارة باشاكشهير0-3، ومنح بطاقة التأهل لدور الـ16 إلى باريس سان جيرمان.

 

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أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه هذا مسكين هو واللي اسمه مبارك جايبينهم بس يطقطقون عليهم بس
نادر
الصحفيين الاجانب.. اي رئيس دولة عربي كان او امير.. السؤال دايما عن السجناء السياسيين والمصلحين.. وهم اخس ناس تتعامل مع البشر.. اتمنى يجيهم رد قاسي او على الاقل.. ليس من شأنك..
مسالم
لله درك يا زعيم مصر قلب العروبة والاسلام.. افحمت الفرنسي النتن في عقر داره دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بلدك... وقهرت تجار الدين الذين لا مانع لديهم من التضحية بالوطن والدين في سبيل جماعتهم ااخائنة
مسالم
لله درك يا زعيم مصر قلب العروبة والاسلام.. افحمت الفرنسي النتن في عقر داره دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بلدك... وقهرت تجار الدين الذين لا مانع لديهم من التضحية بالوطن والدين في سبيل جماعتهم ااخائنة
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمة سفاحه ..

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