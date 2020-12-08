شروط جديدة لاستخدام تطبيق واتساب

وكالات (صدى):
قررت منصة واتساب للرسائل الفورية، تحديث شروط الخدمة الخاصة بها فى عام 2021، وستدخل شروط الخدمة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 فبراير.
يتعلق التحديث بكيفية معالجة تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا فى العالم لبيانات المستخدم وسيركز بشكل أساسى على شيئين، أولاً، كيف يعالج واتساب بياناتك؛ ثانيًا، كيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على فيسبوك لتخزين وإدارة محادثات واتساب الخاصة بهم.
ومن خلال النقر على أوافق، سيقبل المستخدمون شروط الخدمة المحدثة ويمكنهم الاستمرار فى استخدام التطبيق، إذا لم يوافقوا على التغييرات، يمكنهم حذف حساب واتساب الخاص بهم من الإعدادات.