بالفيديو.. المصلح يوضح حكم أكل أهل الناذر من ذبيحة النذر

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، حكم أكل أهل الناذر من ذبيحة النذر.
وقال المصلح: " اختلفت آراء العلماء حول أكل الناذر من المنذور سواء كان ذبيحة أو طعاما، فمنهم يرى عدم جواز أكل الناذر من المنذور مطلقا ، ومنهم من يرجع الأمر إلى نية الناذر فإن كانت نيته الصدقة على الفقراء والمساكين فليس عليه أن يأكل"
وأضاف: "أن كان لم ينوي ذلك ونوى أن يأكل هو وأقاربه وإخوانه وجيرانه أو نوى بالتقرب الي الله بالذبح فله أن يأكل ".
وأوضح أن هناك فرق بين نذر المجازاة يكون علي سبب سواء شفاء مريض أو تحقيق أمنية فهذا لا يأكل منه، ونذر التبرع وتكون نيته التقرب إلى الله بالذبائح فيأكل منه.