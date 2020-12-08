دعوة مثيرة من تركي آل الشيخ لمتابعيه: "الباب مفتوح"

الرياض (صدى):
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، دعوة مثيرة لمتابعيه لإرسال أفكار لتكون ضمن مبادرة أفكار الترفيه.
وقال " آل الشيخ ":" أكثر من 6 آلاف فكرة وصلتنا إلى اليوم في مبادرة أفكار الترفيه "، مضيفا:" الباب مفتوح للأفكار الى يوم الخميس الساعة ١٠ صباحا ".
وأوضح " آل الشيخ ":" ١٠ أفكار بتكون في المدن غير الكبرى والترفيه بيوصل لكل مناطق مملكتنا ".
وكان " آل الشيخ "، كشف عن توقيع عقد أولى مبادرات أفكار الترفيه بعنوان فعالية " أوايسس الرياض "، مضيفا:" وقعنا اليوم مع شركاءنا " العالمية وسيفن وروتانا " لتنفيذ فعالية اوايسس الرياض وهذي أول الأفكاراللي وصلتنا في مبادرة أفكار الترفيه ".
وتابع:" بتكون منطقة ترفيهية راقية ومميزة على رأس السنة وتستمر في السنة الجديدة مع مراعاة الشروط الصحية والاحترازية..في انتظار باقي الـ١٩ فكرة ".