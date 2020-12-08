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بالفيديو.. "السليمان": الماعز تُجزئ في العقيقة إذا كان لها سنة 

Time منذ ساعة
Views 1571
بالفيديو.. "السليمان": الماعز تُجزئ في العقيقة إذا كان لها سنة 

الرياض (صدى):
قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، إن الماعز تجزئ في العقيقة إذا كان لها سنة، مضيفا:" إذا كانت الماعز أقل من سنة لا تجزئ سواء في العقيقة أو الأضحية.

وأوضح " السليمان " خلال حواره عبر برنامج " فتاوي ":" أما بالنسبة للضأن يجزئ منه  ماله 6 أشهر، فعلي المسلم أن يتنبه إذا أخذ عقيقة أن يتأكد من سن هذه العقيقة ".

وتابع:" العقيقة تذبح في يوم السابع ولا حرج أن يأكل من عقيقته من شاء أو جمع أقاربه على العقيقة فلا حرج "، مبينا:" إذا أراد أن يتصدق بالعقيقة فلا حرج عليهم، فالأمر واسع في أكلها أو في توزيعها ".

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أحدث التعليقات

التركي
أمانة لكل عاقل مو مراهق ولا غبي امانة هذا إعلامي المبدول يوخذ برايه؟
نادر
افتكرته ترتر
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان

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