بالفيديو.. "السليمان": الماعز تُجزئ في العقيقة إذا كان لها سنة 

الرياض (صدى):
قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، إن الماعز تجزئ في العقيقة إذا كان لها سنة، مضيفا:" إذا كانت الماعز أقل من سنة لا تجزئ سواء في العقيقة أو الأضحية.
وأوضح " السليمان " خلال حواره عبر برنامج " فتاوي ":" أما بالنسبة للضأن يجزئ منه ماله 6 أشهر، فعلي المسلم أن يتنبه إذا أخذ عقيقة أن يتأكد من سن هذه العقيقة ".
وتابع:" العقيقة تذبح في يوم السابع ولا حرج أن يأكل من عقيقته من شاء أو جمع أقاربه على العقيقة فلا حرج "، مبينا:" إذا أراد أن يتصدق بالعقيقة فلا حرج عليهم، فالأمر واسع في أكلها أو في توزيعها ".