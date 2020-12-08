الأهلي يستعيد الثنائي المرعب قبل مواجهة النصر

ماجد محمد (صدى):
دشن فريقي النصر والأهلي، استعدادهم للمواجهة التي ستجمعهما السبت في كلاسيكو الجولة الثامنة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الملك فهد في الرياض، وفيما
وواصل لاعبو فريق النصر المصابون تأهيلهم، فيما انطلقت تحضيرات الفريق الغربي بعودة مصابيه، وأدى الأرجنتيني بيتي مارتينيز وخالد الغنام تدريبات الجري ضمن برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت بهم أخيراً.
كما يواصل عبدالفتاح عسيري وفراس البريكان زميليهما في الفريق برنامجهما التأهيلي، فيما لا يزال عبدالمجيد الصليهم لاعب الفريق يواصل برنامجه العلاجي.
وبدأ الصربي فلادن مليوفيتش مدرب فريق الأهلي، الثلاثاء، تحضيرات مواجهة النصر بتدريبات اشتملت على الجوانب الفنية والتكتيكية، وشهدت تدريبات الفريق عودة الغاني صامويل أوسو والروماني ألكسندر متريتا إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن الفريق أخيراً.