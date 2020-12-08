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"فايزر": جاهزون لشحن لقاح كورونا 

Time منذ ساعة
Views 1702
"فايزر": جاهزون لشحن لقاح كورونا 

واشنطن (صدى):
أوضحت شركة " فايزر " الأمريكية، أنها جاهزة لبدء شحن لقاح كورونا بعد تلقي تصريح " الاستخدام الطارئ ".

وأضافت " فايزر ":" نحن جاهزون لبدء شحن الجرعات الأولية بعد تلقي تصريح الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ".

وأبانت أن الحكومة الأمريكية قدمت لنا طلبًا أوليًّا لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، لافتة:" أي جرعات إضافية تتجاوز 100 مليون جرعة ستخضع لاتفاقية منفصلة ومقبولة من الطرفين أي الحكومة الأمريكية وفايزر ".

وكانت فايزر أفادت أن فرق التصنيع تعمل على مدار الساعة لتوفير اللقاح للعالم بشكل سريع ومنصف.

Time واتساب

أحدث التعليقات

التركي
أمانة لكل عاقل مو مراهق ولا غبي امانة هذا إعلامي المبدول يوخذ برايه؟
نادر
افتكرته ترتر
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان

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