"فايزر": جاهزون لشحن لقاح كورونا 

واشنطن (صدى):
أوضحت شركة " فايزر " الأمريكية، أنها جاهزة لبدء شحن لقاح كورونا بعد تلقي تصريح " الاستخدام الطارئ ".
وأضافت " فايزر ":" نحن جاهزون لبدء شحن الجرعات الأولية بعد تلقي تصريح الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ".
وأبانت أن الحكومة الأمريكية قدمت لنا طلبًا أوليًّا لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، لافتة:" أي جرعات إضافية تتجاوز 100 مليون جرعة ستخضع لاتفاقية منفصلة ومقبولة من الطرفين أي الحكومة الأمريكية وفايزر ".
وكانت فايزر أفادت أن فرق التصنيع تعمل على مدار الساعة لتوفير اللقاح للعالم بشكل سريع ومنصف.