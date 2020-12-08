قطري يطلق النار على وجه عامل هندي بالدوحة

ماجد القزيز (صدى):
أقدم مواطن قطري على إطلاق النار على عامل هندي يدعى حيدر علي في وجهه ، وأصبح الضحية غير قادر حاليا على العودة إلى عائلته التي لم تره منذ عامين.
تفصيلا، أصيب العامل الذي يبلغ من العمر 35 عاما بجروح خطيرة على مستوى العين إثر الرصاصة، التي تلقاها من صاحب عمله في الدوحة.
جاء ذلك بعدما دخل القطري في مواجهة مع العامل الهندي، بعدما طلب هذا الأخير إذنا لزيارة أسرته في ولاية بيهار، شرقي الهند، في أكتوبر الماضي
وتم نقل الضحية إلى مستشفى حمدان لتلقي العلاج وهو الآن يتعافى في السفارة الهندية، كما تقرر "متابعة المتهم قانونيا.