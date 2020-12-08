بالفيديو.. "المصلح" يكشف شروط المسح على الجوارب

علي القحطاني (صدى):
كشف أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، عن شروط المسح على الجوارب.
وقال " المصلح " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" المسح على الجوارب في كل وضوء لأن المسح عليهما قائم مقام الغسل فهو يغسل قدميه في كل وضوء فكذلك المسح يكون للجوربين بكل وضوء ".
وكان المصلح ذكر في تصريحات سابقة أن المرأة إذا احتاجت لذلك على وجه لا تشبه فيه بالرجال فلا بأس، مبينا أن الدليل على ذلك أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قمن بقص شعرهن بشكل قريب من هذا النحو بعد وفاته " عليه الصلاة والسلام ".
ولفت إلى أن المرأة يجب ألا تفعل ذلك إن كانت تقصد به التشبه بالرجال لأنه مما حرمه الإسلام.