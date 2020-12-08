بالفيديو.. الآسيوي يستعيد ذكرى أهداف الشلهوب في عيد ميلاده

نواف السالم (صدى):
قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، محمد الشلهوب، والذي أكمل اليوم الثلاثاء عامه الـ40.
ونشر الاتحاد الآسيوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو للشلهوب، وعلق عليه: "في مثل هذا اليوم من 1980 أبصر قائد الهلال السابق محمد الشلهوب النور".
وأضاف الآسيوي: "وشارك لاعب الوسط الخلوق في 14 نسخة من دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة، وختم مسيرته الرائعة برفع اللقب الغالي!.. نستعيد ذكريات أهدافه العام الماضي التي ساهم بها بفوز الهلال باللقب".