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بالفيديو.. الآسيوي يستعيد ذكرى أهداف الشلهوب في عيد ميلاده

Time منذ ساعة
Views 1695
بالفيديو.. الآسيوي يستعيد ذكرى أهداف الشلهوب في عيد ميلاده

نواف السالم (صدى):
قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، محمد الشلهوب، والذي أكمل اليوم الثلاثاء عامه الـ40.

ونشر الاتحاد الآسيوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو للشلهوب، وعلق عليه: "في مثل هذا اليوم من 1980 أبصر قائد الهلال السابق محمد الشلهوب النور".

وأضاف الآسيوي: "وشارك لاعب الوسط الخلوق في 14 نسخة من دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة، وختم مسيرته الرائعة برفع اللقب الغالي!.. نستعيد ذكريات أهدافه العام الماضي التي ساهم بها بفوز الهلال باللقب".

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أحدث التعليقات

abdul
التصالح سعودي قطري وبس . اما الذين اخترقوا وكالة الانباء القطرية وانتحلوا خطاب منسوب لامير دولة قطر من آل الزعابيط فحسابهم عسير.
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
عدو الخونة
اتمنى توريني فين قلت ان النت سريعة او بطيئة؟ انا فقط قلت فيه اسلوب مهذب لمخاطبة المسؤل والناس اللي مثلك كاسلوب الاخ دكتور رايق بن فايق انظر تعليقه وقارنه باسلوب السلق المتغطرس الذين يحاولون اثارة الفتن ليس الا واغلبهم يعلقون من ورا الشبك.... هل يرضيك ان يقال لك: تكفا ي بن سواحه وفر ال 5 G لنا مثل جودة الانترنت عند معاليه ومعاليكم... يعني برايك ماذا يريد قائل مثل هذا الكلام ؟ مع ان كلام رايف بن فايق اقوى وانفع منه لكنه عاقل ويحدد مكان الوجع...... هذا شي والشيء الاخر النصيحة من الدين... بل الدين النصيحة... والدين له علماء يحددون اوامره ونواهيه ولا اضنك تجهل ان النصيحة على العلن تعد فضيحة وجميع العلماء يحذرون منها وقد وضعت الدولة رقما للبلاغات عن الفساد ونرى بام اعيننا دور هيئة الفساد التي لم تتواني في ضبط كل من ثبتت ادانتهم مهما كانت مراتبهم

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