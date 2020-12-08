بالفيديو.. معلمة تضرب أروع الأمثلة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

الرياض (صدى):
ضربت المعلمة نورة آل مغرد، المعلمة بمتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم بمركز وادي بن هشبل بمحافظة خميس مشيط بتعليم عسير، أروع الأمثلة في الانسانية، حيث حرصت على زيارة الطالبات ذوات الظروف الصحية بمنازلهن لتعليمهن.
وقالت المعلمة نورة آل مغرد، أنها وجدت بعض الطالبات يعانين إعاقات متعددة من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل عدم الأبصار أو ضعفه أو أعاقة فكرية ووجدت أنَّ من واجبها الذهاب لمنازلهن لإعطاء الدروس إليهن .
وأوضحت: "في بداية كل وحدة بالمنهج الدراسي يكون هناك درس لا تستطيع كل طالبة من الطالبات فهمه عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتعليم عن بعد؛ فأذهب إلى منازلهن للشرح إليهن".
وتابعت: "كان الطالبات وأهاليهن في غاية السعادة لدرجة أنني رأيت دموع الفرح في عيون أمهاتهن، وقد رفعت خطابًا لمسؤولي الإدارة أستأذنهم وكانت نصيحة إحدى المسؤولات لي والتي لن أنساها بأن أتوكل على الله.. وأبدًأ".