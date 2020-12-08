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بالفيديو.. معلمة تضرب أروع الأمثلة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. معلمة تضرب أروع الأمثلة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

الرياض (صدى):
ضربت المعلمة نورة آل مغرد، المعلمة بمتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم بمركز وادي بن هشبل بمحافظة خميس مشيط بتعليم عسير، أروع الأمثلة في الانسانية، حيث حرصت على زيارة الطالبات ذوات الظروف الصحية بمنازلهن لتعليمهن.

وقالت المعلمة نورة آل مغرد، أنها وجدت بعض الطالبات يعانين إعاقات متعددة من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل عدم الأبصار أو ضعفه أو أعاقة فكرية ووجدت أنَّ من واجبها الذهاب لمنازلهن لإعطاء الدروس إليهن .

وأوضحت: "في بداية كل وحدة بالمنهج الدراسي يكون هناك درس لا تستطيع كل طالبة من الطالبات فهمه عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتعليم عن بعد؛ فأذهب إلى منازلهن للشرح إليهن".

وتابعت: "كان الطالبات وأهاليهن في غاية السعادة لدرجة أنني رأيت دموع الفرح في عيون أمهاتهن، وقد رفعت خطابًا لمسؤولي الإدارة أستأذنهم وكانت نصيحة إحدى المسؤولات لي والتي لن أنساها بأن أتوكل على الله.. وأبدًأ".

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أحدث التعليقات

abdul
التصالح سعودي قطري وبس . اما الذين اخترقوا وكالة الانباء القطرية وانتحلوا خطاب منسوب لامير دولة قطر من آل الزعابيط فحسابهم عسير.
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
عدو الخونة
اتمنى توريني فين قلت ان النت سريعة او بطيئة؟ انا فقط قلت فيه اسلوب مهذب لمخاطبة المسؤل والناس اللي مثلك كاسلوب الاخ دكتور رايق بن فايق انظر تعليقه وقارنه باسلوب السلق المتغطرس الذين يحاولون اثارة الفتن ليس الا واغلبهم يعلقون من ورا الشبك.... هل يرضيك ان يقال لك: تكفا ي بن سواحه وفر ال 5 G لنا مثل جودة الانترنت عند معاليه ومعاليكم... يعني برايك ماذا يريد قائل مثل هذا الكلام ؟ مع ان كلام رايف بن فايق اقوى وانفع منه لكنه عاقل ويحدد مكان الوجع...... هذا شي والشيء الاخر النصيحة من الدين... بل الدين النصيحة... والدين له علماء يحددون اوامره ونواهيه ولا اضنك تجهل ان النصيحة على العلن تعد فضيحة وجميع العلماء يحذرون منها وقد وضعت الدولة رقما للبلاغات عن الفساد ونرى بام اعيننا دور هيئة الفساد التي لم تتواني في ضبط كل من ثبتت ادانتهم مهما كانت مراتبهم

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