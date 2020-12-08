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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد الصباح

Time منذ 25 دقيقة
Views 1471
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد الصباح

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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أحدث التعليقات

abdul
ممكن يكون متزوّج من أخرى وخايفة النساء وخاصة النسيويات تعيرها ؟
🚴‍♀️
ايام الفقر والجوع.. له ٤٠ وهو يدندن...؟
abdul
وعندما طلبت بدور مليونين مهر استكثرتوا عليها وبعضها عيرتها لانها بنت ناس عاديين وليست بنت شاهبندر التجار. والشيوخ زعلانين من غلاء المهور فقط، لا من شيئ آخر. يا مولانا، كل شي صار غالي. الرز، الزيت، البانزين وجميع اساسيات الحياة وساكتين. وعندما طالبت بعض البنات بالمهر العالي اتفقتم في ذمهن. هذا قصارى مشيختكم ؟
ابوبدر
شكلك من اتباع عزمي او من رفقاء بني صهيون يارفيق الخونة. ومسوي حبيب ومدافع
ابوبدر
رفيق الخونة.. اصحى.. الدولة اعزها وحفظها عن امثالك. ترى يطالبون بان المواطن يقول الشين والزين ولا يكذب ويحاول يتمحك وهو كاذب لان ما تسبب بتأخر التطور في بلدنا الا المطبلين والمنافقين والمتسلقين ومن لا يتكلم الحقيقة امثالك ليتم معرفة مواطن الخلل ولو كل واحد شاف خلل وسكت عنه عسى يخلخلون ضروسك ما نتقدم. وبعدين اللي يظهر انك مانت الا واحد ماجور تبي توقع بين المواطن والجهات المختصة من خلال ان كل ما كتب احد قلت قطر ولو كان الكلام عن انترنت او صحة او تعليم وهذي مشروع الكلام فيها بما يتماشى مع العقل والمنطق.. ياخبل افهم. كلنا مع الدولة ضد اي دولة تعاديها. ولسنا مع الذي يتمحك ويحاول يصطاد بالماء العكر ليفرق بيننا. واما التعامل بالسياسة مع دول الجوار او دول اخرى فهذا شأن الدولة والقيادة حفظهم الله. فهمت يارفيق الخونة يامدعي المحبة لنا وانت بعيد عنها. ترى انت انكشفت ولا استبعد انك من دول تحاول تزيد الفتنة بين دولنا الخليجية خصوصا بعد ما انتشر خبر المصالحة الخليجية. ويمكن اوجعك الخبر واوجع من حولك. اصحى يابجم

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